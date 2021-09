Bạn trẻ tặng túi an sinh trong ngày TP.Đông Hà (Quảng Trị) giãn cách

Hôm nay 19.9, Ban thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chương trình “Triệu túi an sinh” hướng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực phong tỏa trên địa bàn TP.Đông Hà . Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.