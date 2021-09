TP.Đông Hà giãn cách theo Chỉ thị 16: Đi tiêm vắc xin Covid-19 như thế nào ?

Sở Công thương Quảng Trị đề xuất một số biện pháp để lưu thông hàng hóa Ngày 18.9, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị đề xuất một số nội dung để đảm bảo hệ thống cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa tỉnh trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Theo đó, Công Thương tỉnh Quảng Trị cho rằng để duy trì hoạt động cung ứng hàng hóa thiết yếu trong dài hạn, cũng như chủ động trong trường hợp tỉnh phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn (hạn chế sự di chuyển của người dân để phòng, chống dịch), cần một số đề xuất: - Bổ sung các đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 trong hệ thống cung ứng hàng hóa thiết yếu (thuộc đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao): gồm chủ cơ sở và người bán hàng tại các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu (không quá 3 người/1 cơ sở; danh sách cơ sở do chính quyền địa phương đề xuất); cán bộ, nhân viên và lái xe của các doanh nghiệp phân phối hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh - Yêu cầu UBND xã, phường, thị trấn chủ động huy động và hình thành các lực lượng giao - nhận hàng hóa thiết yếu (Tổ/đội giao nhận hàng hóa có quy mô phù hợp) từ cán bộ đoàn thể trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ giao - nhận hàng hóa thiết yếu từ đơn vị cung ứng đến người dân khi cần thiết. Đồng thời, rà soát và ưu tiên tiêm vắc xin cho đối tượng này để đảm bảo an toàn sức khỏe và hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng. - Yêu cầu UBND xã, phường, thị trấn rà soát, nắm danh sách đối với các cơ sở, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa thiết yếu tự do (shipper) để đưa quản lý, huy động khi cần thiết.