Bánh mì tam giác đen như than đá ‘bắt trend’ ở TP.HCM

Một bạn tuổi teen tấp vào cửa hàng bánh mì trên đường Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh, TP.HCM gọi 2 ổ bánh mì tam giác đen như than đá , trước khi chờ người bán bánh gói vào giấy, bạn nhỏ giơ chiếc bánh lên trước ống kính “selfie” một tấm. “Bánh mì than đá” đang là xu hướng (trend) trong giới trẻ , và người khởi nghiệp giữa dịch bệnh Covid-19 ở TP.HCM bắt trend rất nhanh. Câu chuyện về anh Tô Quốc Tiến, 35 tuổi, chủ xe bánh mì quen mà lạ này là một ví dụ.

Tô Quốc Tiến đặt cho loại bánh mì tam giác đen như than đá là “bánh mì bóng ma”. Nghe tên có vẻ ghê ghê nhưng khi nướng bánh lên cho lớp vỏ thật giòn, ở lớp giữa bỏ thịt nướng, rau, nước sốt được pha chế đặc biệt vào thì lại thành một món ăn dễ ghiền.

Bánh mì tam giác làm từ bột mì, bột nở, tinh than tre

Nhà khởi nghiệp 35 tuổi cho biết bánh mì tam giác đen xuất hiện khoảng 5 ngày nay ở TP.HCM. Bánh được sản xuất tại lò ở Cần Thơ, sau đó phân phối về các địa điểm của xe bánh mì. Nguyên liệu chính của "bánh mì bóng ma" này vẫn là bột mì, bột nở, nhưng có thêm thành phần tinh than tre được nhập khẩu. Tinh than tre này pha chế với một tỷ lệ nhất định, giúp cho bánh mì có màu đen đặc biệt, nhưng không ảnh hưởng tới độ giòn, xốp của bánh.

Dùng tinh than tre trong thực phẩm có an toàn không, anh Tiến cho biết, tinh than tre được kiểm định về y tế, chứa nhiều khoáng chất tốt cho cơ thể như canxi, kali, sắt, có thể dùng trong chế biến thực phẩm, pha nước, làm bánh…