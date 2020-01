Biến đổi khí hậu ảnh hưởng mạng sống của người trẻ như thế nào?

oC. Điều này có thể giúp các nhà nghiên cứu xem xét thực tế con người thích nghi các điều kiện địa phương bình thường, nhưng bị ảnh hưởng bởi Đó là kết luận từ nghiên cứu mới được đăng trên chuyên san Nature Medicine. Nghiên cứu được dựa trên dữ liệu về những cái chết do bị thương trong mỗi hạt ở Mỹ từ năm 1980-2017. Nghiên cứu cũng sử dụng dữ liệu nhiệt độ để tìm ra những tháng khi nhiệt độ trung bình cao hơn bình thường 2C. Điều này có thể giúp các nhà nghiên cứu xem xét thực tế con người thích nghi các điều kiện địa phương bình thường, nhưng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bất thường

Các nhà nghiên cứu đã dùng dữ liệu về 6 triệu cái chết ở Mỹ để tính toán tác động của tình trạng nhiệt độ tăng thêm 2oC ở quốc gia này. Họ ước tính tình trạng này khiến thêm 2.100 trường hợp tử vong do vô tình hoặc cố tình bị thương mỗi năm ở Mỹ. Họ phát hiện nam giới có nguy cơ chết do bị thương cao hơn so với nữ giới và nhóm tuổi bị ảnh hưởng là từ 15-34. Tai nạn xe chiếm 42% tổng số trường hợp tử vong do bị thương, tự sát chiếm 30%. Chết do bạo lực và đuối nước chiếm khoảng 14%. Tình trạng chết đuối gia tăng khi thời tiết nóng do có nhiều người bơi lội.

Nguyên nhân dẫn tới gia tăng cái chết do tự sát và tấn công bạo lực trong thời tiết nóng vẫn chưa được rõ, nhưng giới nghiên cứu cho rằng có thể là do có nhiều người ra đường nhiều hơn nên có nguy cơ đối đầu với người khác cao hơn. Nhiều người cũng có khuynh hướng dễ nổi giận trong thời tiết nóng, có thể uống rượu bia nhiều hơn, dẫn tới nguy cơ bạo lực cao hơn.

Nghiên cứu trước về tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe tập trung vào các bệnh mạn tính như suy tim và các bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, những cái chết do bị thương hiện chiếm tới 10% tổng số trường hợp tử vong trên thế giới.

Các nhà nghiên cứu cho rằng người trẻ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các tổ chức, nền kinh tế và những biện pháp giải quyết nạn tử vong do bị thương phải là ưu tiên sức khỏe hàng đầu.

“Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy biến đổi khí hậu ảnh hướng tới người trẻ đến mức nào. Chúng ta cần đối phó mối đe dọa này với sự chuẩn bị tốt hơn về dịch vụ khẩn cấp, hỗ trợ xã hội và cảnh báo sức khỏe ”, giáo sư Majid Ezzati thuộc trường Imperial College London (Anh).

Ông Ezzati dự đoán tỷ lệ tử vong do bị thương sẽ gia tăng ở tất cả quốc gia và vùng lãnh thổ khi nhiệt độ tăng lên, dù các yếu tố địa phương có tác động tới mức độ gia tăng này, như tiêu chuẩn an toàn đường bộ hay mức độ kiểm soát súng.