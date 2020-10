Cách giúp nhà khởi nghiệp nâng giá trị sản phẩm nông nghiệp địa phương

Đó là những nội dung thiết thực trong Ngày hội chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2020, với chủ đề “Hoa của đất”, do Thành đoàn TP.HCM tổ chức diễn ra tại huyện Cần Giờ (TP.HCM) vào ngày 25.10. Ngày hội quy tụ hàng trăm thanh niên nông thôn có dự án khởi nghiệp khả thi ở 5 huyện ngoại thành TP.HCM tham gia gồm: Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh và Cần Giờ.

Là người trẻ khởi nghiệp thành công với mô hình nâng cao giá trị sản phẩm thế mạnh từ nông nghiệp của địa phương, anh Phan Minh Tiến (29 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH phát triển dừa nước Việt Nam), cho rằng: “ Những nhà khởi nghiệp trẻ cần có thế mạnh về các mảng: Thứ nhất, am hiểu công nghệ chế biến sản xuất nhằm giúp chế biến các nông sản thô thành những sản phẩm, thực phẩm có giá trị cao hơn, bảo quản lâu hơn, mùi vị ngon hơn. Thứ hai, phải am hiểu về công nghệ thông tin , truyền thông nhằm giúp giới thiệu sản phẩm nông sản chất lượng đến rộng rãi người tiêu dùng, kết nối nông dân với người tiêu dùng, nhà phân phối nhanh hơn, chi phí bán hàng cũng thấp hơn. Thứ ba , am hiểu về các tiêu chuẩn cho nông sản, truy xuất nguồn gốc, tư duy kinh doanh hiện đại hơn...”.