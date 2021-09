Cặp đôi kể chuyện mặc đồ bảo hộ biểu diễn xiếc ở bệnh viện dã chiến

Thêm một người sẽ thêm nhiều sức chống dịch

Cũng như các ngành nghề biểu diễn nghệ thuật khác, ngành xiếc trong thời gian này cũng chịu cảnh đóng cửa vì dịch Covid-19 . Kể từ cuối tháng 5 đến nay, đôi bạn diễn xiếc Thanh Hoa, Hiển Phước (đang công tác tại Nhà hát nghệ thuật Phương Nam TP.HCM) đang ở trong tình cảnh vừa ở nhà vừa phải tập luyện để duy trì phong độ.

Trong những ngày ở nhà, nhận thấy mình còn trẻ, còn sức khoẻ và có nhiều thời gian rảnh rỗi, Hiển Phước và Thanh Hoa quyết định phải làm gì đó để đóng góp cho cộng đồng. Thế là cả hai đi biểu diễn ở các điểm tiêm vắc xin, các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19, để giúp cho các bệnh nhân thoải mái về tinh thần.

Hai bạn trẻ chọn cách tham gia chống dịch giúp ích cho cộng đồng NVCC

“Chúng tôi nhận thấy lực lượng chống dịch hiện nay đang rất khó khăn. Khi nhận được lời kêu gọi từ chị Quỳnh Hoa ở Thành đoàn TP.HCM, chúng tôi không ngần ngại tham gia, chủ yếu góp một phần sức của mình với cộng đồng. Tôi nghĩ khi mình tham gia thì mọi người sẽ nhẹ đi bớt phần nào”, Phước nói.

Ban đầu, đôi bạn diễn xiếc hỗ trợ các địa điểm tiêm vắc xin phòng Covid -19 ở Q.11, TP.HCM. Phước và Hoa làm điều phối viên, hướng dẫn hàng ngàn người dân đến tiêm chủng mỗi ngày. Bên cạnh đó, Phước tham gia hỗ trợ đóng gói những phần quà rồi đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 giúp các đơn vị y tế khi cần. Thời gian dịch này, Phước ra đường còn nhiều hơn ở nhà, thậm chí có khi đi đến tối khuya mới về.

Là những người không chuyên ngành y, lần đầu mặc bộ đồ bảo hộ vào người, Hoa và Phước cảm thấy bản thân trở thành người khác. Cặp đôi cho rằng lần đương đầu với dịch bệnh còn lo lắng hơn những lần diễn xiếc. Tuy vậy, sau khi tham gia tình nguyện vài lần, Phước và Hoa cảm thấy không còn sợ dịch nữa. Cứ thế cặp đôi lại lặng lẽ lên đường tham gia chống dịch.

Lần đầu mặc đồ bảo hộ diễn xiếc

Tạm ngưng hỗ trợ ở những điểm chống dịch cơ động, về đêm, Phước và Hoa cùng nhiều anh em nghệ sĩ lại đến các bệnh viện dã chiến để biểu diễn nghệ thuật phục vụ mọi người. Mục đích là để y bác sĩ, bệnh nhân cảm thấy được thư giãn sau những tháng ngày căng thẳng nơi tuyến đầu.

“Lúc tôi đưa ý tưởng biểu diễn thì chị Quỳnh Hoa hơi lo lắng, bởi diễn xiếc phải có sân khấu chuẩn, ánh sáng mới đủ đảm bảo an toàn. Thế nhưng khi đến thì không được như ý mình vì không sân khấu, thiếu sáng. Khi biểu diễn phải mặc đồ bảo hộ, tầm nhìn kém, độ an toàn bị giảm nhiều. Do đeo khẩu trang nên những lần hít thở không được như bình thường, rất khó khăn. Tuy vậy, chúng tôi đã cố gắng, tiết chế lại những động tác khó để phục vụ người dân”, Phước kể về lần biểu diễn tiết mục xiếc trên giày patin.

Tiết mục biểu diễn trên giày patin ở bệnh viện dã chiến

Phước kể tiếp, khi mặc đồ bảo hộ, anh và Hoa chỉ biểu diễn theo bản năng vốn có. Với sức nóng hầm hập từ bên trong, cơ thể cặp đôi nóng lên nhanh chóng khi biểu diễn, mồ hôi tương ra như tắm. Cặp đôi cũng lo lắng vì đó là lần đầu tiên biểu diễn xiếc với bộ đồ bảo hộ mà chưa từng tập dượt trước bao giờ.

Sân khấu ở bệnh viện dã chiến khác xa hoàn toàn với rạp xiếc thông thường. Nó đơn sơ với bục gỗ nhỏ hay sử dụng ánh đèn chiếu sáng tăng áp từ cánh gà. Bước lên sân khấu, Phước và Hoa cố gắng gạt ra hết mọi rào cản tâm lý, làm sao để phần diễn được trơn tru với mong muốn giải tỏa cẳng thẳng cho những người ở bệnh viện dã chiến.

“Thay vì màn biểu diễn 3, 4 động tác liên tục. Chúng tôi sẽ có khoảng nghỉ rồi điều phối lại và không làm 4 động tác cùng lúc. Mình sẽ diễn theo độ thoải mái nhất của mình và sẽ kéo dài thời gian ra”, Phước nói.