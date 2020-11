Chàng trai khuyết tật mưu sinh bằng nghề làm sản phẩm từ tre

Năm học lớp 3, anh Triệu Hồng Hồ Em (32 tuổi, ngụ xã Long Điền A, H.Chợ Mới, An Giang ) không may bị sốt bại liệt dẫn đến teo cơ, đi đứng, vận động rất khó khăn; đặc biệt cổ bị cứng không xoay trở được. Do khuyết tật sức khỏe yếu nên dù rất ham học và học giỏi nhưng anh đành ngậm ngùi gác lại việc học từ năm lớp 6.