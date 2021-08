Chàng trai làm điều xúc động khiến nhiều thân nhân của F0 vô cùng biết ơn

Đó là những tin nhắn cầu cứu từ rất nhiều người nhà của bệnh nhân Covid-19 gửi đến Trương Vũ Bình An (24 tuổi), hiện đang làm công việc dọn vệ sinh tại bệnh viện dã chiến số 13 (huyện Bình Chánh, TP.HCM), nơi điều trị cho rất nhiều ca F0 hiện nay.

Thương người nhà bị mất liên lạc với bệnh nhân

Trương Vũ Bình An (ngụ tại TP.Thủ Đức), hiện đang là nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ An Lộc (số 9 đường 20,, P.5, Q.Gò Vấp). Bình An đến làm việc tại bệnh viện dã chiến số 13 này từ đầu tháng 8, với công việc hàng ngày là dọn dẹp, vệ sinh các phòng của bệnh nhân F0, thu gom rác ở hành lang, khuôn viên... để đảm bảo bệnh viện luôn được sạch sẽ, thoáng mát.

Bình An kể lại: "Hồi đầu tháng 8, mình lên mạng đọc thấy công ty này thông báo cần người gấp để dọn vệ sinh cho bệnh viện dã chiến do đang rất thiếu người. Mình lập tức thuyết phục gia đình để gia đình đồng ý cho tham gia. Lúc đó, tinh thần mình thôi thúc đi, để phục vụ F0 và giúp bệnh viện. Vì trong mùa dịch, thành phố đang rất thiếu người như thế này, một người dân như mình chẳng biết giúp gì hơn cả. Các anh em đang làm việc chung với mình hầu như đến đây cũng vì tinh thần ấy".

Bình An ăn bữa cơm vội để chuẩn bị vào ca trực MINH THÀNH

Mỗi ngày Bình An làm việc 6 tiếng, tiếp xúc nhiều với F0 nên phải mặc đồ bảo hộ thường xuyên. "Mặc đồ bảo hộ nóng và rất khó thở. Có nhiều bạn làm chung với mình đến giờ vẫn chưa quen, đang làm không chịu nổi phải đi thay đồ và về phòng nghỉ. Chính vì thế, mình càng thấy thương và cảm thông với các y bác sĩ ở đây đã phải làm liên tục trong bộ đồ bảo hộ không có phút giây nào ngừng nghỉ. Họ thật kiên cường và tuyệt vời", Bình An cho biết.

Những lúc không vào ca, Bình An lại lên mạng đọc tin tức và thường xuyên vào các nhóm giúp nhau mùa dịch trên Facebook. Thấy có nhiều người lên đó chia sẻ nỗi hoang mang và bất lực vì không thể liên lạc được với ông bà, cha mẹ đang điều trị Covid-19 ở các bệnh viện, Bình An đã quyết định gửi lên một thông báo.

"Mình viết rằng mình muốn giúp những gia đình đang mất kết nối với bệnh nhân ở khu vực bệnh viện nơi mình đang làm. Thực tế mình thấy nhiều bệnh nhân có người thì hôn mê không còn sử dụng được các phương tiện liên lạc, các ông bà lớn tuổi người thì không biết chữ, người thì không biết dùng điện thoại, người thì không có điện thoại. Vì thế người nhà không thể liên hệ được, chắc chắn họ rất lo lắng và sốt ruột, nghĩ cảnh đó thương vô cùng. Không ngờ sau khi đăng, lại nhận được rất nhiều sự quan tâm động viên của cộng đồng mạng và tin nhắn của người nhà bệnh nhân", Bình An chia sẻ.

Làm xong việc là lại lang thang tìm kiếm

Nhiều người xúc động với việc mà Bình An đã làm

Ngay sau khi ngỏ lời nhận tìm giúp người nhà tại bệnh viện nơi mình đang làm việc, lập tức Bình An nhận được hàng trăm bình luận bày tỏ sự xúc động và biết ơn vì hành động tuyệt vời này. Bên cạnh đó, mỗi ngày cậu nhận được hàng chục tin nhắn cầu cứu tìm giúp ông bà, cha mẹ trở nặng được chuyển đến bệnh viện dã chiến số 13 mà không biết nằm chỗ nào, tình trạng sức khỏe ra sao, hoặc bỗng dưng không liên lạc được nữa.

Lúc rảnh cậu lại lên mạng đọc tin tức MINH THÀNH

"Khu mình làm là F0 đã tương đối nặng. Nếu tên của bệnh nhân vẫn còn trên hệ thống nghĩa là bệnh nhân đang còn được điều trị. Nếu bệnh nhân đã mất, đã hồi phục, hoặc được chuyển đi chỗ khác thì tên sẽ không còn hiện lên. Cách đây 2 hôm, mình cũng tìm thấy mẹ của một bạn kia đang được điều trị. Sau khi mình báo tin, bạn mừng lắm. Nhưng đến hôm sau bạn nhận được thông tin từ bác sĩ là mẹ của bạn vừa mất. Quá nghẹn ngào, bạn ấy đã nhờ mình lên phòng bệnh coi đó có phải là sự thật hay không. Mình thấy tên của mẹ bạn đã không còn hiện lên trên hệ thống...", Bình An rưng rưng kể lại.

Thông tin của bệnh nhân được Bình An ghi vội vào tờ bìa các-tông BÌNH AN

Khi nhận được các tin nhắn nhờ giúp, Bình An lập thành danh sách gồm tên, tuổi, ngày tháng năm sinh... Hoàn thành công việc, dọn dẹp sạch sẽ các nơi xong xuôi, Bình An bắt đầu lang thang khắp các phòng bệnh để tìm kiếm. Có hôm đến khuya mới về phòng nghỉ ngơi.

"Mỗi lần tìm được người, mình thầm nghĩ "tìm thấy là ổn rồi, còn đang điều trị là còn có cơ hội", rồi lập tức thông báo tình hình cho người nhà bệnh nhân để họ an tâm, thậm chí còn gọi video để cho họ nhìn thấy. Mình cảm thấy rất vui và tinh thần thoải mái khi giúp được mọi người như vậy", Bình An bày tỏ. Sau vài ngày, chàng trai này đã tìm được khoảng 40 F0 mất liên lạc, giúp thân nhân của họ an lòng.

Chia sẻ thêm về việc mình làm, Bình An cho biết mình đã kết nối được với một nhóm bạn trẻ làm chung trong bệnh viện, sẽ cùng nhau tìm người và hỗ trợ gửi đồ cho bệnh nhân. Việc này không chỉ giúp người nhà F0 đỡ hoang mang, mà theo Bình An, còn giúp san sẻ được phần nào công việc cho các bác sĩ vì họ không thể có thời gian để liên lạc với người nhà bệnh nhân.

Mặc dù đến thời điểm này Bình An vẫn chưa được tiêm mũi vắc xin nào, vợ và con trai 8 tháng tuổi của cậu cũng đang dương tính với Covid-19 phải cách ly gần nhà, nhưng bản thân cậu luôn nghĩ dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ vẫn cố gắng góp sức cùng cộng đồng chống dịch.