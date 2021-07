Chạy đua với thời gian để chống dịch

Hằng ngày làm những công việc phải tiếp xúc với nhiều người và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm rất cao, nhưng Mỹ Loan không nghĩ nhiều cho bản thân mà chỉ sợ mình không may bị mắc bệnh thì lại thiếu người hỗ trợ người dân. “Những ngày qua các lực lượng chức năng thật sự rất vất vả. Nhiều người còn không có thời gian ăn uống đúng bữa. Mình đã được trải nghiệm mặc bộ đồ bảo hộ chống dịch Covid-19 nên hiểu được nỗi vất vả của các y, bác sĩ”, cô nói.

Cũng tham gia hoạt động tình nguyện, Trần Ngọc Yến Nhi, sinh viên năm 4 Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, nói: “Khi biết Đoàn phường kêu gọi tham gia đội tình nguyện chống dịch Covid-19, mình đăng ký không chút do dự. Bởi vì xem những hình ảnh trên các phương tiện truyền thông về y, bác sĩ và lực lượng tuyến đầu ngày đêm chống dịch, mình thấy thương vô cùng, nên muốn góp một chút sức trẻ để đồng hành, hỗ trợ cùng lực lượng tuyến đầu”.

Theo chị Nguyễn Thị Bích Trâm, Bí thư Đoàn P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức (TP.HCM), hiện tại, số thanh niên tình nguyện tham gia đội hỗ trợ chống dịch Covid-19 có 75 người. Tuy nhiên, do P.Tăng Nhơn Phú A thực hiện lệnh phong tỏa toàn phường nên công tác hỗ trợ trực chốt và lấy mẫu tăng đột xuất, dẫn đến thiếu tình nguyện viên hỗ trợ. 75 thanh niên tình nguyện phải chạy đua với thời gian trong những “ngày vàng” thực hiện Chỉ thị 16 để hỗ trợ truy vết và lấy mẫu xét nghiệm. Lực lượng y tế thông báo nơi nào có ca dương tính hay F1 thì tình nguyện viên phải đi hỗ trợ ngay.

Lê Trần Bình An, sinh viên năm 3 Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), chia sẻ: “Dạo gần đây số ca lây nhiễm và các khu phong tỏa quá nhiều, cá nhân mình cũng như các thành viên trong đội tự nhủ phải nỗ lực gấp 10 lần để hỗ trợ cho mọi người tốt hơn”. Theo Bình An, sở dĩ các tình nguyện viên phải nỗ lực gấp 10 lần bởi “có quá nhiều công việc mỗi ngày luôn chờ. Nào là hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm, nhập liệu thông tin tầm soát sàng lọc Covid-19, ép nước trái cây tặng lực lượng tuyến đầu uống có sức khỏe , chuyển rau xanh đến tặng cho bà con, thậm chí thay phiên trực tại các chốt do số lượng chốt chặn ở các khu phong tỏa quá nhiều mà lực lượng dân quân không đủ. Chưa xong việc này đã đến việc kia nên phải chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành”.