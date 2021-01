Check-in sống ảo coi chừng mất mạng thật

Một bức ảnh đổi lấy rủi ro là "không đáng"

Sáng 10.1 vừa qua, một nam du khách đến từ Sơn La đi du lịch Hà Giang cùng bạn, đến khu vực thường được gọi là “mỏm đá tử thần” để chụp ảnh dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm. Đang check-in thì du khách này không may trượt chân ngã xuống vách đá do địa hình khá cheo leo. Lực lượng cứu hộ và người dân đã phải mất hơn 1 giờ đồng hồ mới đưa được nạn nhân khỏi vách núi ở độ cao 13 mét, trong tình trạng bị chảy máu nhiều, vết đá cắt chân dài 20 cm, nghi gãy xương đùi.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Mến NVCC

Chia sẻ về việc này, nhiếp ảnh gia Hoàng Mến tại TP.HCM, cho biết: “Việc chụp ảnh là nhu cầu cá nhân của bạn trẻ để ghi lại kỷ niệm cho mình nhưng bất chấp nguy hiểm để đổi lấy tính mạng là không đáng. Có rất nhiều bạn thích chinh phục một điều gì đó mà nhiều người khác không làm được vì khó hoặc nguy hiểm. Khi làm được, họ cảm thấy thích thú và càng say mê với việc đó ở những lần sau, bất chấp nguy hiểm”.

Theo Hoàng Mến, tuổi trẻ thích chinh phục là điều có thể hiểu được, nhưng hãy cân nhắc trước khi thực hiện việc đó và nên tránh những nơi cảm thấy không bảo đảm an toàn, vì tính mạng vẫn là quan trọng nhất. “Hãy nghĩ đến tương lai của tuổi trẻ vẫn còn phơi phới ở phía trước, nghĩ đến gia đình mình, hãy cân nhắc. Đừng vì cố gắng chụp được vài kiểu ảnh đẹp mà có khi đánh mất tất cả”, Hoàng Mến nhìn nhận.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hoàng Dương D.N

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hoàng Dương đang làm việc và sinh sống tại Đà Nẵng , cũng cho rằng do tâm lý chung của giới trẻ là thích có những bức hình độc lạ nên không ít bạn đi du lịch hoặc ở trên đường phố, đang lái xe, thậm chí đang ở gần một đám cháy nổ, tai nạn… cũng cố gắng check-in. “Có thể thấy một phần còn do ảnh hưởng của mạng xã hội . Khi có những bức ảnh đẹp - độc - lạ thì các bạn sẽ nhận được nhiều like hơn. Tuổi trẻ ai cũng thích gây được sự chú ý. Đây cũng là lý do giới trẻ đi du lịch nhiều hơn khi mạng xã hội ngày càng phát triển. Bên cạnh cảm giác hưởng thụ khi đi chơi, còn có cảm giác thích thú khi chuyến du lịch của mình được nhiều người theo dõi, quan tâm”.

Hoàng Dương cho biết mỗi điểm du lịch hay chụp ảnh đều có nội quy hướng dẫn cụ thể, và khách du lịch nên tuân thủ theo hướng dẫn và nội quy này. “Ngoài ra, mỗi người nên có ý thức bảo vệ an toàn cho bản thân khi chụp ảnh ở những nơi kém an toàn hoặc dễ rủi ro. Quan trọng là vẫn nên tận hưởng chuyến du lịch cũng như cảnh quan nhiều hơn thay vì cố gắng chụp những tấm ảnh độc lạ ở những địa điểm kém an toàn”, Hoàng Dương chia sẻ.

Không nên đề cao giá trị “ảo”

Nhìn nhận về vẫn đề này, thạc sĩ Lê Minh Tiến, giảng viên Khoa Xã hội học, Trường ĐH Mở TP.HCM , cho hay: “Xã hội đang rơi vào tình trạng đề cao giá trị ảo, giá trị bên ngoài, những thứ chỉ nhìn thấy bằng mắt, thông qua những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, xe hơi, nhà cửa, du lịch sang chảnh, những bức ảnh đẹp… và đồng hóa đó là giá trị thật. Các bạn khoe những thứ đó lên mạng xã hội và nhận được sự trầm trồ của mọi người. Vì thế, càng nhiều like, view và người theo dõi thì các bạn càng cảm thấy mình được tôn vinh. Điều này rất nguy hiểm, nó khiến cho bạn trẻ nhận thức lệch lạc rằng đó chính là những giá trị mà con người phải theo đuổi”.