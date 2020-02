Chen lấn mua khẩu trang y tế: Vì sao người trẻ không dùng khẩu trang vải ?

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, vào rạng sáng 16.2, nhiều người trẻ đã chầu chực tại chợ sỉ thuốc tây lớn nhất TP.HCM (đường Nguyễn Giản Thanh, Q.10) để mua khẩu trang y tế phòng chống dịch Covid-19. Trong khi đó, Bộ Y tế cũng đã khuyến cáo người dân về việc có thể sử dụng khẩu trang vải để phòng dịch, chỉ dùng khẩu trang y tế trong vài trường hợp. Vậy tại sao người trẻ vẫn bất chấp nguy hiểm để mua khẩu trang y tế ?

Nguyễn Trường An, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết người trẻ thường tiếp cận thông tin nhanh nhất và có sự quan tâm đến dịch bệnh cao nhất, nên trong tâm tư của các bạn vẫn chọn các biện pháp an toàn như dùng khẩu trang y tế, họ cũng ngại phải giặt đi giặt lại nhiều lần để tái sử dụng do có tâm lý sợ khi tiếp xúc với mặt trước của khẩu trang (mặt ngăn vi khuẩn). Trong khi đó sự tiện lợi, nhanh gọn lẹ của khẩu trang y tế phù hợp với phong cách của nhiều người trẻ nên được các bạn thích sử dụng hơn.