Những ngày qua, người dân Đà Nẵng đã có những bất ngờ khá thú vị đối với một đội thanh niên, trong đó có cả những thanh niên tình nguyện , tham gia chèo SUP vớt rác trên sông Hàn. Tầm 4 giờ chiều, các bạn lại hẹn nhau dưới chân cầu Rồng (phía đường Trần Hưng Đạo) để cùng nhau chèo SUP.

Trước giờ xuống nước, một lần nữa các bạn đoàn viên thanh niên được các thành viên đội SUP hướng dẫn các kỹ năng ngồi SUP an toàn, kỹ năng thu gom rác hiệu quả. An Dy

Trên các SUP đều được trang bị một dụng cụ gắp rác chuyên dụng, găng tay vớt rác, thùng rác bằng nhựa và bao thu gom. An Dy

Khi cái nóng mùa hè bắt đầu dịu bớt thì đội quân nhặt rác bằng SUP cũng bắt đầu hạ SUP tiếp nước để bắt đầu công việc định kỳ hàng tháng của mình... Các bạn chia nhau thành từng tốp đi dọc sông Hàn và gắp rác thải trôi lềnh bềnh trên mặt sông, vừa gây ô nhiễm môi trường , vừa mất mỹ quan đô thị.

Chia thành nhiều nhóm chèo để "săn" rác trên mặt nước sông Hàn An Dy

Anh Quách Tĩnh, Phụ trách CLB Chèo SUP Đà Nẵng, cho biết, đội đang cố gắng duy trì việc phối hợp với Đoàn thanh niên Quận Sơn Trà (Đà Nẵng) để hoạt động vớt rác được tổ chức đều đặn, định kỳ hàng tháng. “Anh em chúng tôi kết hợp chèo SUP nhặt rác trên sông, bởi vì những ai có kỹ năng thu gom rác thì họ lại không thể đi lại dễ dàng trên mặt sông. Trong khi đó, chúng tôi chơi SUP nhiều năm, có kỹ năng đi trên sông nước, có kỹ năng mềm cơ bản để có thể vừa chèo vừa nhặt rác nên cố gắng làm tốt công việc này hết mức có thể”.

Người chèo SUP đảm bảo kỹ thuật thăng bằng tốt để hoạt động vớt rác của người ngồi phía trước được hiệu quả, an toàn An Dy

Cũng theo anh Tĩnh, các thành viên tham gia khi xuống nước đều mặc áo phao, đều được trang bị các kỹ năng chèo an toàn để công việc hiệu quả. Theo đó, mỗi muổi chiều, mỗi người nhặt chừng 3-5 ký rác. Các thành viên đều có chung tâm nguyện có thể góp phần làm sạch con sông nơi mình vẫn chèo SUP mỗi ngày.

Các khu vực nhặt rác được các bạn chia đều và hỗ trợ nhau tiếp cận. Bên cạnh áo phao và các vật dụng bảo hộ khi đi trên SUP, các thành viên cũng trang bị sẵn dụng gắp rác chuyên dụng, giỏ nhựa đựng rác, bao thu gom rác... An Dy

Các bạn chia thành từng tốp chèo dọc sông, tiếp cận những khu vực sát mép sông, nơi rác dạt vào bờ rất nhiều, trong khi đội ngũ thu gom rác chuyên nghiệp của thành phố khó đến được. Phần nhiều là rác thải dân sinh, các loại ni lông khó phân hủy, các chai nhựa, vật nhựa trôi nổi trên sông rất mất thẩm mỹ và ô nhiễm môi trường

Rác được các thành viên tiếp cận khá vất vả để thu gom và đưa lên các SUP và vận chuyển vào bờ. An Dy

Lần đầu tiên được trải nghiệm nhặt rác trên các SUP chèo dọc sông Hàn, Hoàng Minh Dung My, Đoàn thanh niên P.An Hải Đông (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, hoạt động này vô cùng thú vị và khá là hấp dẫn đối với những người trẻ. Theo My, sau các hoạt động nhặt rác Sơn Trà, lặn biển nhặt rác được giới trẻ phát động và duy trì hiệu quả ở các nhóm thanh niên có sở trường bơi lặn, thì nay lại đến đến chèo SUP nhặt rác trên sông Hàn.

Vừa trải nghiệm chèo SUP, vừa chung tay làm sạch dòng sông Hàn xinh đẹp An Dy

“Khi bạn tham gia các hoạt động nhặt rác vì môi trường, các bạn sẽ tự nhiên không bao giờ cho phép mình xả rác thải bừa bãi. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ chung tay lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường , chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và đẹp”, Dung My chia sẻ.

Đồng hành cùng các bạn trẻ chèo SUP nhặt rác trên sông Hàn còn có “người hùng nhặt rác” Đào Đặng Công Trung, người từng được UBND TP.Đà Nẵng vinh danh với hoạt động nhặt rác vì môi trường xanh, sạch. Hàng chục năm qua, anh Trung chính là người âm thâm nhặt rác từng ngày từ rừng Sơn Trà, xuống biển Đà Nẵng. Anh cũng là người tham gia lặn biển hàng tuần để cùng các bạn trẻ gom rác làm sạch biển, giải cứu san hô...

"Người hùng nhặt rác" Đào Đặng Công Trung (bìa phải) cùng các bạn trẻ Đà Nẵng lan tỏa tinh thần chung tay bảo vệ môi trường sống An Dy

Anh Trung tâm sự, anh luôn muốn đồng hành cùng các bạn trẻ lan tỏa hành động nhặt rác, bảo vệ môi trường, chia sẻ thói quen, ý thức tích cực về bảo vệ môi trường đến mọi người, đến cộng đồng. Không chỉ là người truyền cảm hứng “nhặt rác”, anh Trung còn là người “training” cho các bạn kỹ thuật bơi lặn an toàn khi tham gia các môn thể thao dưới nước. “Để có thể vớt rác bằng SUP, chúng tôi đặt tiêu chí an toàn cho người tham gia lên trên hết. Đó là phải có áo phao, phải được hướng dẫn cách sử dụng SUP, kỹ năng ngồi trên SUP an toàn, cách vớt rác làm sao để không bị vướng, không bị va chạm, không bị ngã trong quá trình nhặt rác”, anh Trung chia sẻ.

Rác sau khi được vớt lên từ dưới sông Hàn đã được các thanh viên trong đội thu gom, vận chuyển đến nơi tập kết rác theo quy định. Sau gần 2 giờ chèo SUP dọc bờ sông Hàn, nhóm chèo SUP đã thu gom gần cả trăm ký rác thải rắn, rác thải nhựa, vỏ chai...

Cùng đưa rác lên bờ và chở về bãi tập kết An Dy

Cùng lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường cho Đà Nẵng, "Thành phố đáng sống" An Dy

“Mục đích việc chéo SUP của chúng tôi vẫn là chung tay xây dựng một thành phố Đà Nẵng xanh, con sông Hàn sạch đẹp, không rác thải, cùng chia sẻ hình ảnh tích cực tác động đến ý thức của mọi người”, “người hùng nhặt rác” Đào Đặng Công Trung, chia sẻ với chúng tôi.