'Chiến binh ung thư' Thủy Muối đã qua đời: 'Giờ chị sẽ không còn đau nữa'!

"Không ai phải chiến đấu với ung thư một mình” Trương Thanh Thủy hay còn gọi là Thủy Muối, sinh năm 1985 tại Việt Nam và học tập tại Mỹ sau khi cả gia đình chị chuyển đến đây vào năm 2003. Sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại ĐH Nam California (USC) năm 2009, Thủy Muối trở về Việt Nam lập nghiệp. Năm 2008, Thủy Muối trở về quê hương Biên Hòa thành lập công ty sản xuất sữa chua đông lạnh có tên là Parallel Frozen Yogurt cùng vài người bạn. Khi đang còn vận hành công ty sữa chua, Thủy Muối đã bắt tay gây dựng doanh nghiệp đầu tiên trong mảng công nghệ. Cùng một người bạn đại học, Thủy Muối lập ra GreenGar – công ty nổi tiếng với ứng dụng vẽ có tên Whiteboard. Sau đó Thủy Muối tiếp tục phát triển ứng dụng nhắn tin Tappy – sau này được công ty game di động tại Thung lũng Silicon tên Weeby mua lại. Thủy Muối cũng từng làm việc tại Weeby với vai trò Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực Châu Á. Thủy Muối đã từng là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu "She Started It" - công chiếu năm 2016, được ghi hình trong suốt 3 năm xây dựng sự nghiệp. Bộ phim đã được trình chiếu hơn 30 quốc gia và hàng trăm công ty công nghệ cũng như các Trường ĐH hàng đầu thế giới. Thủy Muối được BBC mệnh danh là “Nữ hoàng khởi nghiệp” Việt và được vinh doanh trong danh sách “30 under 30” năm 2015 và Top 50 gương mặt phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017 của tạp chí Forbes Việt Nam. Năm 2016, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Thủy Muối phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Với mong muốn “không ai phải chiến đấu với ung thư một mình”, Thủy thành lập Dự án Sáng kiến Ung thư Muối – Salt Cancer Initiative (SCI) để hỗ trợ cộng đồng bệnh nhân ung thư có thể tiếp cận với nguồn thông tin chuẩn xác và tạo cộng đồng để cùng nhau chia sẻ và truyền cảm hứng, giải tỏa tâm lý và cảm xúc. SCI là hệ sinh thái hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư đầu tiên tại Việt Nam và kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân tới bệnh nhân ung thư. Năm 2017, chị trở thành Đại sứ truyền cảm hứng tại We Choice Award. Sau những ảnh hưởng tích cực mà Thuỷ Muối cùng Dự án SCI mang lại cho cộng đồng, dự án vinh dự lọt vào Top 2 We Choice Awards (2018) và được T.Ư Đoàn trao tặng Giải thưởng tình nguyện Quốc Gia năm 2019.