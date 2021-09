Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè: 'Dòng chảy tình nguyện có vẻ đảo ngược'

Ngày 29.9, T.Ư Đoàn tổ chức lễ tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, với sự tham dự anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn và các bí thư T.Ư Đoàn.

Gần 200 tỉ đồng được huy động trong chiến dịch

Tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, cho biết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 triển khai từ ngày 1.6 - 31.8.2021, với phương châm 3T (tiên phong, tương trợ, thích ứng).

Chiến dịch gồm 1 chương trình ( tiếp sức mùa thi ) và 4 chiến dịch ( mùa hè xanh , hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh). Đặc biệt, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 đã tập trung vào các hoạt động hỗ trợ người dân phòng, chống và ổn định cuộc sống, thích ứng trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Sau gần 3 tháng triển khai, các cấp bộ Đoàn đã thành lập 24.884 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút 1.002.025 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội Ngọc Thắng

Trong quá trình diễn ra chiến dịch, Ban Bí thư T.Ư Đoàn kịp thời triển khai các kế hoạch nhằm chỉ đạo, định hướng và hỗ trợ tối đa cho các địa phương, đơn vị tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong đó, có kế hoạch tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ các hoạt động phòng, chống, thích ứng với dịch Covid-19; kế hoạch tổ chức hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 - 2022; kế hoạch triển khai thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành khu vực phía nam; kế hoạch động viên, hỗ trợ việc học tập trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19…

Thông qua Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ cả nước đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, linh hoạt và sáng tạo trong tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Màu áo xanh thanh niên tình nguyện đã góp mặt trên mọi mặt trận phòng, chống dịch bệnh như: tham gia cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch truy vết, lấy mẫu, hỗ trợ tiêm vắc xin, điều trị F0; trực chốt; lưu thông hàng hóa; tiêu thụ nông sản giúp nông dân; huy động nguồn lực hỗ trợ sinh viên, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh…

Anh Nguyễn Anh Tuấn trao bằng khen cho những đơn vị trực thuộc tiêu biểu trong chiến dịch Ngọc Thắng

Trên cả nước đã thành lập được hơn 34.000 đội hình tình nguyện hỗ trợ các khu cách ly tập trung, hơn 49.000 đội hình hỗ trợ trực chốt kiểm soát; hơn 171.000 đội hình tuyên truyền phòng chống Covid-19. Có gần 2,4 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Tống số nguồn lực huy động trong chiến dịch trên cả nước là gần 200 tỉ đồng, trong đó nguồn lực huy động phòng chống dịch lên tới 161 tỉ đồng.

Những kết quả ấn tượng

Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, chiến dịch tình nguyện đã kết thúc về thời gian nhưng các hoạt động tình nguyện chống dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra sôi nổi khắp cả nước, đặc biệt là ở các địa phương đang có dịch.

Anh Tuấn đánh giá cao chiến dịch tình nguyện hè năm nay và cho biết mặc dù diễn ra trong bối cảnh dịch, bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, nhưng chiến dịch để đạt được kết quả ấn tượng, với 9/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị Ngọc Thắng

Tinh thần 3T được thực hiện đồng bộ, rộng khắp. Trong đó, tinh thần tiên phong được thể hiện rõ trong tất cả các hoạt động như: nhiều y bác sĩ trẻ, thanh niên quân đội, công an, tình nguyện viên sẵn sàng gác việc cá nhân để lên đường chống dịch.

“Nhiều hình ảnh tình nguyện viên trong tâm dịch làm việc kiệt sức nhưng vẫn vui tươi, cống hiến hết mình, tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng; nhiều hình ảnh thanh niên tình nguyện chăm sóc cho gia đình bệnh nhân, người già, trẻ nhỏ đã để lại dấu ấn trong cộng đồng”, anh Tuấn nói.

Anh Bùi Quang Huy trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Ngọc Thắng

Đặc biệt, anh Tuấn cho rằng năm nay sự tương trợ trong chiến dịch rất khác, so với truyền thống. “Những năm trước chiến dịch "mùa hè xanh", "hoa phượng đỏ", "hành quân xanh", theo dòng chi viện từ những thành phố có điều kiện kinh tế thuận lợi về những nơi khó khăn, vùng sâu xa. Nhưng mùa hè này dòng chảy tình nguyện có vẻ ngược lại. Đó là những tỉnh miền núi xa xôi lại chi viện cho các tỉnh, thành phố lớn gặp khó khăn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Chính những cân gạo, bó rau lương thực, thực phẩm do đoàn viên, thanh niên gửi về cho bà con tâm dịch là sự tương trợ hiệu quả trong chiến dịch”, anh Tuấn nói.

Anh Tuấn cũng đánh giá cao sự kết nối, tương trợ kịp thời giữa các tỉnh, thành Đoàn với nhau, trong đó không chỉ chi viện hỗ trợ về nguồn lực, con người mà còn là kinh nghiệm phòng, chống Covid-19. Bênh cạnh đó, sự tương trợ của đoàn viên thanh niên với bà con nhân dân thể hiện rõ nhất và được đánh giá cao.

Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn, trong đó có Báo Thanh Niên Ngọc Thắng

Về tiêu chí thích ứng, anh Tuấn cho rằng, chiến dịch đã có sự nhanh nhạy ngay trong chỉ đạo, điều hành. Dù kế hoạch được ban hành sớm trong thời điểm dịch bệnh tưởng được kiểm soát nhưng lại diễn biến phức tạp. Vì thế, nhiều nội dung được điều chỉnh cũng mở ra hướng đi, cách làm mới, linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Anh Tuấn nhấn mạnh về những kết quả nổi bật trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay là đã kết nạp 11.396 đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú, đạt 190% kế hoạch đề ra. “Đó là con số ấn tượng, ý nghĩa, có lẽ là cao nhất từ trước đến nay. Hình ảnh những chiến sĩ được kết nạp ở tâm dịch với lời thề trước lá cờ Đảng đã gây xúc động, tạo nềm tin, truyền cảm hứng cho các bạn thanh niên khác”, anh Tuấn chia sẻ.

Anh Tuấn cũng đề nghị đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện để nỗ lực tốt hơn, trong việc tham gia các hoạt động phòng chống dịch trong thời gian tới.