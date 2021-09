Chiến sĩ công an nén đau mất cha và cả nhà mắc Covid-19 để đi chống dịch

Nén nỗi đau mất cha, nỗ lực chống dịch

Ngày 23.8, khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai, chiến sĩ Trần Vạn Thảo An (quê xã Vĩnh An, H.Châu Thành, An Giang), học viên Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1, nhận tin dữ là cha ruột T.V.Đ (49 tuổi) qua đời do cơn nhồi máu cơ tim khi đang điều trị Covid-19 tại Trung tâm y tế H.Châu Thành.

Mẹ và em của chiến sĩ An cũng mắc Covid-19, được cách ly điều trị. Nhà của An ở quê tại xã Vĩnh An, H.Châu Thành, An Giang cũng bị phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19.

Chiến sĩ Trần Vạn Thảo An trong lúc tham gia chống dịch Covid-19 tại Đồng Nai thì nghe tin cha ruột ở quê nhà mất ẢNH: CTV

Ngay lúc hay tin cha anh mất, chiến sĩ An chia sẻ trong nghẹn ngào: “Là chiến sĩ công an, khi hay tin cha mất không về được, tôi cũng muốn được mọi người biết và chia sẻ bớt nỗi đau và để cha ra đi trong niềm tự hào. Nhưng các anh khoan hãy đưa tin vì còn mẹ và em của tôi đang chữa trị. Mẹ tôi sức khỏe thất thường, sợ biết thông tin này bà không chịu nổi”.

Nỗi đau mất cha, cho dù có rắn rỏi đến đâu thì bất cứ ai cũng mềm yếu, nhưng An đã cố nén nỗi đau để hoàn thành nhiệm vụ chống dịch của đơn vị phân công tại tỉnh Đồng Nai. “Đến khi nào, mẹ và em khỏe thì tôi mới báo tin là cha đã mất. Lúc đó, các anh hãy đưa tin”, đồng chí An dặn.

Giữ đúng lời hứa với An, chúng tôi đã giữ lại thông tin này để giúp anh giữ tròn chữ hiếu với mẹ và giữ sức khỏe cho em anh.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (thứ 3 từ trái qua) thắp hương cầu siêu cho cha của chiến sĩ Trần Vạn Thảo An được tổ chức tại An Giang (Ảnh: Công an An Giang)

Điều bất ngờ từ đại tá Đinh Văn Nơi

Trần Thảo Vạn An trước đây là chiến sĩ thuộc đơn vị Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh An Giang. Năm 2020, anh trúng tuyển vào học hệ trung cấp tại Trường cao đẳng An ninh nhân dân 1 (Cơ sở phía nam tại Đồng Nai). Đầu tháng 8.2021, anh là 70 cán bộ, chiến sĩ của Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1 chi viện cho Công an tỉnh Đồng Nai tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn.

Khi nghe tin cha ruột chiến sĩ An mất, trong khi cả mẹ và em trai của anh vẫn đang điều trị Covid-19, đại tá Đinh Văn Nơi , Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã trực tiếp thay chiến sĩ An tổ chức lễ đón rước và đưa tro cốt của cha anh về Tịnh thất Giác Thiền (H.Châu Thành, An Giang) để cúng cầu siêu trang trọng theo ý nguyện của gia đình.

Kết nối Zalo với Trần Vạn Thảo An trong buổi lễ cầu siêu cho cha anh tại quê nhà, đại tá Đinh Văn Nơi căn dặn: “An hãy cố gắng vượt qua nỗi đau, để tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, mọi việc ở nhà sẽ có Đảng ủy Ban Giám đốc Công an An Giang và đồng chí, đồng đội quan tâm, hỗ trợ nhé”.

Chiến sĩ Trần Vạn Thảo An hứa sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 qua Zalo kết nối với đại tá Đinh Văn Nơi tại lễ cầu siêu ẢNH: CÔNG AN AN GIANG CUNG CẤP

Nghẹn ngào trước tấm lòng và lời động viên, căn dặn đầy nghĩa tình của vị thủ trưởng, chiến sĩ An xúc động đáp: “Em sẽ cố gắng vượt qua và xin hứa với đồng chí Giám đốc, bản thân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Sự nghĩa tình và ân cần của đại tá Đinh Văn Nơi đã khiến chiến sĩ An rất cảm động. Bởi đã phần nào giúp anh làm tròn chữ hiếu với người cha quá cố, giúp anh có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chống dịch Covid-19 được giao.

Trong khi thực hiện bài viết này, An đã nhắn tin với chúng tôi rằng: “Mẹ và em của tôi đã hết bệnh và về nhà rồi ạ. Sức khỏe còn yếu nhưng đã vượt qua rồi. Hiện, tôi vẫn đang ở tuyến đầu giúp dân, chống dịch Covid-19. Sau khi tốt nghiệp, tôi hy vọng được về tỉnh nhà để phục vụ, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cho dù khó khăn gian khổ quyết không lùi bước”.