Chúc tết chiến sĩ đồn biên phòng thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19

Sáng 28.1, anh Lâm Thành Sĩ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang làm Trưởng đoàn công tác của lãnh đạo các ban, ngành tỉnh đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (TP.Châu Đốc) thực hiện công tác, phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới.

Đoàn đến chúc tết các chiến sĩ Chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 15 Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn Ảnh: Trần Ngọc

Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn hiện quản lý 15,4 km đường biên giới thuộc xã Vĩnh Tế và P.Vĩnh Nguơn (TP.Châu Đốc). Từ tháng 3.2020 để thực hiện nhiệm vụ “kép” chống dịch Covid-19 và phòng, chống tội phạm trên biên giới, Đồn đã tổ chức 22 chốt kiểm soát và nhiều điểm kiểm soát biên giới thuộc địa bàn quản lý. Thời điểm hiện nay, Đồn duy trì trực 100% quân số, đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm soát biên giới.

Anh Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, thăm hỏi, chúc tết chiến sĩ làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới TP.Châu Đốc Ảnh: Trần Ngọc

Thượng tá Nguyễn Văn Thu, Trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ của Đồn luôn an tâm tư tưởng, quyết tâm bảo vệ vững chắc tuyến biên giới để nhân dân được đón tết an toàn, vui tươi. Trong những ngày tết này, Đồn tăng thêm khẩu phần ăn, tăng thêm chế độ, giúp cho các cán bộ, chiến sĩ đảm bảo sức khỏe , phấn khởi trong những ngày tết.

Thay mặt Đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, anh Lâm Thành Sĩ đã gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn và gia đình hưởng một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc.

Lực lượng phòng, chống dịch tuyến biên giới TP.Châu Đốc chia tay đoàn công tác đến thăm hỏi, chúc tết Ảnh: Trần Ngọc

Nhân chuyến thăm chúc tết tại Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, anh Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang và anh Phan Duy Bằng, Phó bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh An Giang cùng các thành viên của Đoàn công tác của các Ban, ngành tỉnh An Giang trực tiếp đến thăm, chúc tết tại 22 chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới TP.Châu Đốc.