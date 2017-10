Thành tích

Là đại biểu VN tham gia chương trình SSEAYP 2017. Đại diện VN thi vòng chung kết khu vực Hult Prize tại Dubai. Đại diện VN tham gia Global Start-up Youth tại Malaysia 2015. Giải nhất cuộc thi Nielsen Case Competition. Giải nhất cuộc thi Ý tưởng kinh doanh vì cộng đồng. Giải nhì cuộc thi Go Green in the City Vietnam năm 2017. Giải nhì cuộc thi Trở thành người bán hàng tài ba. Giải nhì cuộc thi Student Start-up Competition... Học bổng tham dự: P&G CEO Academy 2015. Học bổng kế toán quản trị CMA - The Future CFO 2017. Trưởng dự án Mentor Ring - kết nối mentorship cho sinh viên. Thành viên quản lý các dự án Hope for Children, Global Citizen của tổ chức sinh viên quốc tế AIESEC. Thành viên điều hành HVIET - Harvard Vietnam International Education Teach In - Trại hè Harvard đầu tiên cho thanh niên VN do Asian Center của ĐH Harvard tổ chức...