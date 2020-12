Cô gái dành trọn tình yêu cho hoạt động vì môi trường

Xanh Việt Nam và chiến dịch Clean up Với tinh thần hưởng ứng ngày Môi trường thế giới , Xanh Việt Nam đã tổ chức chiến dịch Clean up diễn ra trên toàn quốc vào ngày 31.5.2020. Lần đầu tiên thực hiện nhưng Xanh Việt Nam đã đạt những con số ấn tượng. 40/63 tỉnh thành tham gia chiến dịch, hơn 40 đội nhóm từ 40 tỉnh thành, 1.380 tình nguyện viên, hơn 1.050 bao rác và 102 bao rác tái chế được thu gom. Ngày 20.12.2020, Clean up lần 2 sẽ diễn ra với quy mô lớn hơn gấp nhiều lần, dự kiến có đến 5.000 - 10.000 người cùng nhặt rác trong một ngày trên khắp 63 tỉnh thành. Hiện tại, Xanh Việt Nam có hơn 3.000 tình nguyện viên tham gia xuyên suốt và hàng ngàn tình nguyện viên sẵn sàng tham gia khi các chiến dịch nhặt rác được phát động.