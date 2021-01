Cô gái vượt qua dịch Covid-19

Cô gái Nguyễn Thị Nhường, tên thân mật mọi người vẫn thường gọi là Su, bắt đầu thành lập công ty khởi nghiệp chuyên về đồ lót cho phụ nữ năm 2016. Vì Su xuất thân từ ngành y nên chiếc áo ngực không gọng do Su sản xuất có tiêu chí sức khỏe đầu tiên, sau đó là sự tiện dụng, rồi mới đến thời trang. Chỉ ra mắt sản phẩm được một thời gian, thương hiệu của Su đã thu hút rất nhiều cô gái trẻ, và cả phụ nữ đã sinh con, cùng tìm đến. Cứ vài tháng Su lại ra mắt một bộ sưu tập mới. Từ một căn phòng trọ 10 m2 với những sản phẩm thủ công đầu tiên do chính cô gái này cắt may, đến nay, Su đã có một xưởng sản xuất ở Biên Hòa với vài chục máy may chuyên dụng và các máy móc khác, tạo ra việc làm cho 42 nhân viên.