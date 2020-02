Công bố 20 đề cử vòng bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Danh sách 20 ứng viên vào vòng bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 1. Võ Minh Lâm (nghệ sĩ cải lương, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang; lĩnh vực văn hoá nghệ thuật) 2. Võ Minh Quang (Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội; lĩnh vực văn hoá nghệ thuật) 3. Hoàng Hoa Trung ( Trưởng nhóm tình nguyện Niềm tin; lĩnh vực hoạt động xã hội) 4. Lê Anh Tuấn (ngụ 397/16/28 đường 30/4 phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; lĩnh vực hoạt động xã hội) 5. Nguyễn Khánh Linh (cựu học sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa - đang làm thủ tục du học Mỹ; lĩnh vực học tập) 6. Bùi Hồng Đức (học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, lĩnh vực học tập) 7. Lê Quang Hiếu (Phó giám đốc Trung tâm Vận hành khai thác toàn cầu, Tổng công ty Mạng lưới Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; lĩnh vực lao động sản xuất) 8. Trương Thế Diệu (Công ty DENSO, lĩnh vực lao động sản xuất) 9. Võ Văn Đồng (kỹ sư luyện kim Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng; lĩnh vực lao động sản xuất) 10. Nguyễn Thị Oanh (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang; lĩnh vực thể dục thể thao) 11. Nguyễn Huy Hoàng (vận động viên bơi; lĩnh vực thể dục thể thao) 12. Huỳnh Như (vận động viên Trung tâm Thể dục thể thao, quận 1, TP.HCM; lĩnh vực thể dục thể thao) 13. Thiếu tá Trần Văn Phương (Phó thuyền trưởng Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng, Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân; lĩnh vực quốc phòng) 14. Thượng uý Nguyễn Sỹ Dũng (Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4; lĩnh vực quốc phòng) 15. Đại uý Dương Danh Đạt (Trưởng Công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; lĩnh vực an ninh trật tự) 16. Đại uý Ngô Anh Tuấn (Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; lĩnh vực an ninh trật tự) 17. Lê Anh Tiến (CEO Công ty cổ phần công nghệ chatbot Việt Nam; lĩnh vực kinh doanh - khởi nghiệp) 18. Phạm Khánh Linh (người sáng lập Logivan, Công ty phát triển giải pháp công nghệ vận tải; lĩnh vực kinh doanh - khởi nghiệp) 19. PGS - TS Đinh Ngọc Thạnh (Giáo sư tập sự, Khoa công nghệ thông tin - Truyền thông, Trường đại học Soongsil, Hàn Quốc; lĩnh vực nghiên cứu khoa học - Sáng tạo) 20. TS Trần Phương Thảo (giảng viên bộ môn hóa dược, Trường đại học Dược Hà Nội; lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo).