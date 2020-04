Cùng nhau vượt qua mùa đại dịch: Tự nguyện “giam” mình trong khu cách ly

Nhiều cá nhân, tổ chức ở nhiều địa phương trong những ngày vừa qua tiếp tục cùng chung tay giúp đỡ cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19 . Tại Kon Tum, điển hình có đoàn từ thiện Thiện Tâm An Lạc (TP.Kon Tum) đã quyên góp hàng hóa trị giá 100 triệu đồng. Tại Gia Lai, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh đã mua mì tôm để giúp đỡ bà con bán vé số, người mua bán ve chai dạo. Hội Liên hiệp Phụ nữ H.Đak Pơ (Gia Lai) thì vận động hội viên, các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguyên liệu may hàng ngàn khẩu trang phát miễn phí cho cộng đồng. Trong khi đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Quy Nhơn (Bình Định) cũng phát động chị em phụ nữ may khoảng 20.000 khẩu trang tặng người nghèo. T.Hiếu - Đ.Nhật - H.Trọng