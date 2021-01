Dân mạng dồn dập tấn công Facebook Hải Tú, coi chừng bị phạt!

Sau khi Hải Tú bị gán ghép trở thành người thứ 3, các từ khoá liên quan đến câu chuyện này đều có lượt tìm kiếm tăng vọt. Theo thống kê từ Google Việt Nam thì từ khoá như: “Hải Tú”, “Thiều Bảo Trâm”, “Sơn Tùng M-TP”, và “trà xanh” được tìm kiếm tăng chóng mặt. Đặc biệt nhất là cụm từ “trà xanh” (người thứ 3) được gán ghép cho Hải Tú được tìm kiếm nhiều nhất vào hôm 21.1 vừa qua.

Thay vì bình luận một cách ôn hòa, nhiều người lại để lại những lời lẽ khó nghe. Thậm chí chỉ trích, mạt sát với nhiều ẩn ý dưới những dòng trạng thái Hải Tú đã đăng tải. Ngoài ra, Hải Tú còn bị nhiều người lập nhóm Anti với hơn 500.000 lượt theo dõi chỉ trong 1 đêm. Mục đích của nhóm Anti này nhằm chỉ trích, "ném đá" Hải Tú.

Cá nhân, tổ chức tuân thủ quy chế, sử dụng dịch vụ mạng xã hội, chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan… Điểm d, khoản 1, Điều 8 của Luật An ninh mạng đã quy định rõ điều này, do đó mọi cá nhân có hành vi lăng mạ, mạt sát người khác trên không gian mạng, cụ thể hơn là chửi bới, nhục mạ hoặc có các hành vi thái quá khác đã vi phạm điều cấm theo quy định.