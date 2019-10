​'Đạo chích' ở ký túc xá khiến sinh viên lo lắng

Trộm 5 máy tính xách tay ngay trong đêm Theo thông tin từ Công an TX.Dĩ An (Bình Dương), nơi này đã tạm giữ T.D.Q (19 tuổi, ngụ H.Đức Linh, Bình Thuận), là SV năm 2 tại một trường ĐH ở TP.HCM và đang ở tại tòa nhà C3 trong khu B KTX ĐHQG TP.HCM để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Khuya 9.10, Q. vào phòng 702 trộm máy tính xách tay, rồi mang ra để ngoài ban công. Sau đó Q. tiếp tục vào phòng 701 trộm 2 máy rồi mang cả 3 chiếc ra để trên thùng rác trước cửa phòng 701- 702. Q. xuống tầng 2, vào phòng 303 tiếp tục trộm 1 máy, rồi qua phòng 304 trộm thêm 1 cái nữa. Lúc này Q. bị phát hiện và nhiều SV nhanh chóng báo cho bảo vệ của tòa nhà bắt giữ giao công an xử lý. Tại cơ quan công an, ngoài việc thừa nhận hành vi, Q. còn khai nhận thêm một vụ trộm khác trước đó, lấy được 4 máy tính xách tay rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.