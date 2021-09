Tết Trung thu đặc biệt

Thương các em nhỏ đang điều trị ở bệnh viện dã chiến , những người trẻ là y bác sĩ, tình nguyện viên mang không khí Tết Trung thu dù không tưng bừng, nhưng đủ ấm áp đến với các em.

Lồng đèn ông sao ở khu cách ly

Những ngày qua đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên đang phụ trách khu cách ly tập trung số 7 (Q.3, TP.HCM) thuộc Trung tâm y tế Q.3 tất bật chuẩn bị một mùa trung thu đặc biệt.

Anh Hà Quyết Thắng (35 tuổi, Tổ trưởng tổ IT Trung tâm y tế Q.3) cho biết xuất phát từ ý tưởng của cô giáo mầm non Nguyễn Thùy Lan Anh (25 tuổi), hiện đang là tình nguyện viên của khu cách ly tập trung số 7, đoàn đã chuẩn bị 100 phần bánh kẹo, sữa và lồng đèn ông sao do nhà hảo tâm hỗ trợ để tặng các em thiếu nhi tại 4 khu cách ly tập trung.

Trong các khu cách ly này, có nhiều bé từ 2 đến 10 tuổi là F0. Có bé không bị F0 cũng phải vào khu cách ly chung với ba, mẹ. Trường hợp khác ở khu cách ly số 7, có bé chỉ mới hơn 2 tuổi bị F0, người nhà vào chăm bé lại bị khiếm thính. Do đó, anh Thắng cùng đội ngũ y bác sĩ muốn làm điều gì đó ý nghĩa cho các bé nhân dịp Trung thu này.

“Trung thu năm nay của các em không có chị Hằng chú Cuội, không có múa lân ông Địa, không rước đèn phá cỗ như những năm trước. Cả đoàn chỉ biết nỗ lực hết mình mong cho các em có một đêm trung thu trọn vẹn nhất. Đoàn chỉ muốn khích lệ động viên các bé, mang niềm vui nho nhỏ cho các em ở khu cách ly”, tình nguyện viên Lan Anh chia sẻ.

Tặng lồng đèn cho các trẻ ở khu cách ly tập trung Trường tiểu học Lam Sơn, Q.Gò Vấp, TP.HCM ẢNH: CTV

Cũng theo Lan Anh, cảm xúc khó tả, vui mừng khi nhìn thấy các em vui, còn buồn vì Covid-19 đã làm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mọi người, nhất là các em nhỏ. “Hy vọng những nụ cười trên môi của các cháu và người nhà vào đêm trung thu sẽ là động lực chiến đấu chống lại dịch Covid-19 ”, anh Thắng cho hay.

“Ông địa” mặc đồ bảo hộ chống dịch

Lực lượng bộ đội và tình nguyện viên chống dịch ở P.11, Q.10, TP.HCM đã tạo ra không khí khá vui nhộn cho các em thiếu nhi đang phải ở trong nhà vì dịch bệnh.

Với chiếc loa nhỏ phát ra bài hát Chiếc đèn ông sao, Trương Hữu Phước, sinh viên Học viện Hành chính quốc gia TP.HCM, cải trang thành “ông Địa” trong lúc vẫn đang mặc đồ chống dịch để đi trao quà cho các em thiếu nhi.

“Tôi cảm thấy rất thích thú với việc cải trang như thế. Tôi chuẩn bị khá chu đáo cho cái bụng, không đủ vải thì lấy túi ni lông nhét vào cho bự. Khi đến các khu phong tỏa, nhiều trẻ em đứng trong nhà nhìn ra hí hửng chào đón... ông Địa”.

Hơn ba tháng qua, Phước cùng các anh chị tại P.11, Q.10, ngày đêm chống dịch với nhiều hoạt động. Dù công việc bận rộn, nhưng anh vẫn luôn tỏa ra nguồn năng lượng dồi dào, tích cực với những người xung quanh.

Theo Phước, đây là một mùa Trung thu đáng nhớ nhất vì diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành khắp nơi. “Chúng tôi muốn làm hết sức mình để các em có được một khoảnh khắc thật là ý nghĩa nhất trong Tết Trung thu”, Phước nói.

Phước cùng đồng đội len lỏi khắp con hẻm trong khu phố 5, 6 thuộc P.11 để trao hết quà cho thiếu nhi. Những bài hát chủ đề Trung thu vẫn đều đặn mở khiến cả một khu phố trở nên rộn ràng.

Trẻ em trong Bệnh viện thu dung điều trị Covid-19 số 3 cười tươi rối rít khi nhận được lồng đèn ẢNH: CLB CUNG CẤP

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Thiện (18 tuổi), bộ đội thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7, trình diễn những màn múa lân rộn rã. “Đây là lần đầu tiên tôi làm như thế nên không biết múa sao cho đúng, cứ thấy nhạc bật lên, “ông Địa” nhảy là nhún theo thôi. Điều mà tôi quan tâm là làm sao tạo được không khí vui vẻ cho các em ở trong nhà nhìn ra đường thấy thích thú. Thương các em đã ở trong nhà gần 4 tháng rồi”, Thiện bộc bạch.

Hoàng Thiện là tân binh trẻ mới vào TP.HCM chống dịch từ giữa tháng 8. Điều khiến anh nhớ nhất là tình cảm của người dân, những hình ảnh màu áo xanh của các bạn trẻ tình nguyện đang kiên cường ngày đêm chống dịch.

Những suất quà ở bệnh viện dã chiến

Bùi Ngân Hà, 18 tuổi, thư ký câu lạc bộ (CLB) Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương (Trung tâm công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam, thuộc T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ) đã trao tặng nhiều suất quà trung thu cho các em nhỏ bị nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện thu dung điều trị Covid-19 số 3.

Cô thư ký trẻ cho hay trong bệnh viện dã chiến này có nhiều trẻ bị nhiễm Covid-19 rất tội nghiệp. Rồi có những bé mới 10 - 12 tháng tuổi không phải F0 nhưng cũng vào đây cách ly chung với ba, mẹ vì ở nhà không có ai chăm sóc.

“Mấy bé F0 này hầu như ở trong đây từ 15 đến 21 ngày rồi. Có em chuẩn bị ra viện. Lúc đầu, chúng tôi mặc đồ bảo hộ đi vào các bé khóc quá trời, nhưng khi biết mấy cô, chú phát bánh trung thu, lồng đèn thì cười rối rít”, Hà kể lại.

Bùi Ngân Hà cho biết nhiều ngày qua, cô theo mọi người trong câu lạc bộ phát hơn 2.000 phần quà trung thu cho các em nhỏ khó khăn, mất người thân vì dịch Covid-19.

Anh Đàm Gia Thụy, Phó chủ nhiệm CLB Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương, đánh giá cao tinh thần xung phong của Ngân Hà. Anh Thụy còn chia sẻ trước đó CLB cũng may mắn và thật sự rất cảm động khi nhận được sự giúp sức của các chiến sĩ bộ đội bên Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5 thuộc Sư đoàn bộ binh 5 đã hỗ trợ nhiệt tình lắp ráp lồng đèn, khuân vác quà để phát cho các bé.

Anh Thụy kể lại: “Lồng đèn thì làm đến 9.000 cái, trong khi đó lực lượng của CLB khá ít nên rất khó khăn. 2 tiếng đồng hồ chỉ ráp được mấy chục cái, nhưng khi có mấy anh bộ đội vào cuộc thì nhanh lắm. Mỗi người một tay, trong chốc lát đã hoàn thành nhiệm vụ. Để có được những phần quà cho các em dịp Tết Trung thu này, ngoài kinh phí của trung tâm, chúng tôi còn vận động thêm nhà hảo tâm. Xúc động nhất là khi nhận được 1,4 triệu đồng từ các anh Sư đoàn bộ binh 5 khi mỗi người góp chút ít để mua sữa, bánh cho các em nhỏ”.