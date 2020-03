Đi xuyên ngày đêm để thực hiện khai báo y tế

Tại Nghệ An, chị Nguyễn Thị Quỳnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Nghệ An, cho biết thực hiện chỉ đạo của T.Ư Đoàn về việc góp phần đẩy lùi dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã thực hiện gửi tin nhắn yêu cầu 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan chuyên trách, đơn vị trực thuộc của Đoàn; 100% đoàn viên, hội viên về thực hiện khai báo y tế và cập nhật thông tin y tế hằng ngày trên ứng dụng NCOVI, thông qua tin nhắn trên hệ thống cơ sở dữ liệu đoàn viên Nosa (chạy trên nền tảng ứng dụng Messenger của mạng Facebook) cho 54.465 đoàn viên, thanh niên…