Độc lạ quán cà phê trên cây với hơn 100 cánh cửa gỗ ở Hạ Long

Chiếc xe hơi nhấn ga liên tục để vượt các con dốc uốn lượn lên tới khu C, đồi Hải Quân (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Đúng đỉnh đồi, tấm gỗ nhỏ xíu ghi Zone C. Ở vị trí khoảng 80 m so với mặt nước biển, căn nhà gỗ được thắp sáng bởi những ngọn đèn lấp lánh dưới tán cây long não đã nói với chúng tôi, tới quán cà phê trên cây rồi. 9 giờ tối một ngày giữa tuần tháng 6, khách đông gần như kín các bàn. Điều gì đã thôi thúc người trẻ phải đi con đường rất dài, uốn lượn để tới uống một ly nước giữa đỉnh đồi này?