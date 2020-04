Đội nắng hoàn thiện công trình thắp sáng 23 km đường tuần tra biên giới

Những ngày này, 23 km đường tuần tra biên giới tại 2 huyện Bến Cầu và Trảng Bàng đã được chiếu sáng nhờ những ánh đèn năng lượng mặt trời. Chỉ hơn 1 tuần, toàn bộ đoạn đường đã được thắp sáng. Công trình đã tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến sĩ biên phòng thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh biên giới, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài.

Công tác tuần tra, kiểm soát an ninh, ngăn chặn dịch bệnh ở những vị trí vùng biên sẽ thuận lợi hơn nhờ những ánh điện đường

Chị Hoàng Thị Thanh Thúy, Bí thư tỉnh Đoàn Tây Ninh, cho biết Tây Ninh là tỉnh có đường biên giới dài 240 km, trong đó có 170 km đường tuần tra biên giới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới , quốc phòng vô cùng quan trọng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và Tây Ninh nằm trong số 12 tỉnh, thành trong nhóm nguy cơ cao, nguy cơ dịch bệnh thâm nhập từ bên ngoài tuyến biên giới rất lớn. Do đó, việc tuần tra, kiểm soát an ninh, ngăn chặn dịch bệnh ở những vị trí vùng biên này càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.