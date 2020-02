Du học sinh ở các nước có virus corona: Nơi hiếm khẩu trang, nơi học online

Tuy vậy, những du học sinh này cho biết đã nhận được khuyến cáo và cảnh báo từ trường, việc học vẫn diễn ra bình thường trên tinh thần cảnh giác với virus corona.

Phạm Lệ Nhật, làm việc trong ngành IT ở Tokyo, cho biết mặc dù ở Nhật số người nhiễm virus corona khá cao so với các nước nhưng cuộc sống hiện tại vẫn diễn ra một cách bình thường. Vùng có dịch nằm ở phía nam Nhật Bản cách xa thủ đô Tokyo nơi Lệ đang sinh sống. Do đó, cuộc sống của cộng đồng người Việt cũng không thay đổi nhiều.