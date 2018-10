Chương trình do Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM kết hợp cùng 60 trường ĐH, CĐ trên tại TP.HCM tổ chức nhằm mang đến sân chơi nghệ thuật cho hàng ngàn sinh viên thể hiện tài năng tiềm ẩn của mình.

MC Hà Trinh thì nhắn nhủ: “Trong cuộc đời mỗi con người không có nhiều cơ hội. Chính vì vậy khi thấy cánh cửa cơ hội hé ra thì bạn hãy nắm lấy và tìm cách mở toan cánh cửa ấy. Đừng bao giờ chần chừ khi thấy cơ hội lóe lên. Và bạn phải luôn tự đặt câu hỏi cho chính mình, nếu không phải là bây giờ thì còn đợi đến bao giờ trong bất cứ công việc gì”.

Theo Hà Trinh, các bạn trẻ hãy luôn chuẩn bị cho mình một tâm thế: "Đó là hãy sẵn sàng cho con thuyền chở đầy ước mơ của mình vươn ra biển lớn, đừng neo đậu mãi ở bến cảng, bởi bạn muốn an toàn thì không bao giờ có thể bức phá được bất cứ điều gì".

Mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cũng như truyền cảm hứng, niềm đam mê của mình cho sinh viên, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc nói: “Mỗi người trong chúng ta đều có quyền ước mơ và hãy cố gắng chinh phục, vượt qua mọi rào cản để biến ước mơ của mình thành hiện thực”.

Rồi giọng đình đám một thời với nhạc phẩm “Thà rằng như thế” kể: “Thuở nhỏ mình rất thích ca hát và có ước mơ một ngày nào đó được đứng trên sân khấu để hát cho khán giả nghe chứ không dám nghĩ mình sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng từ những nung nấu ấy, mình đã ra sức tập luyện mỗi ngày. Hồi đó, hễ có dịp là mình đứng giữa phòng khách để hát cho ba mẹ và những người thân trong gia đình nghe”.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc khuyên: “Muốn đạt được ước mơ lớn thì hãy bắt đầu làm tốt những việc làm nhỏ và chặn đường ngắn trong một đoạn đường dài. Và không ai có thể biết được các bạn sinh viên đang ngồi trong hội trường này sau 10 năm nữa, trong số đó sẽ có những người rất nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau”.

Ảnh: Lê Thanh Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc "cháy" hết mình khi hát tặng sinh viên nhạc phẩm "Thà rằng như thế"

Theo anh Trương Văn An, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM, The Greatest Show - Tài năng Sinh viên TP.HCM không phải là cuộc thi tài năng đầu tiên được tổ chức dành cho sinh viên, nhưng là cuộc thi tài năng đầu tiên được đầu tư với quy mô và chất lượng chuyên nghiệp. “Đến với The Greatest Show, các bạn sinh viên không bị giới hạn trong các loại hình trình diễn quen thuộc như hát, múa, nhảy,… mà được tự do thể hiện tất cả tài năng của mình trên sân khấu trình diễn như: ảo thuật, xiếc, chơi nhạc cụ, kịch…”, anh An chia sẻ.

Được biết, thí sinh đăng ký tham gia chương trình sẽ trải qua sau 3 vòng thi với tỷ lệ loại trừ cao, sau đó ban tổ chức sẽ chọn ra top 10 thí sinh xuất sắc nhất bước vòng chung kết diễn ra vào tối 14.12, tại Khu B, Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM (Q.Thủ Đức).

Sau cuộc thi, các thí sinh đạt giải sẽ cùng ban tổ chức The Greatest Show thực hiện các buổi lưu diễn phục vụ sinh viên tại các trường ĐH-CĐ ở TP.HCM.