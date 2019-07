Giải mã độ hot của bộ đôi triệu view Jack và K-ICM

Người yêu nhạc Việt những ngày qua hẳn không xa lạ gì với ca khúc Sóng gió của bộ đôi Jack và K-ICM . Sản phẩm âm nhạc của cặp cạ cứng trẻ tuổi này khi ra mắt đã lập thành tích ấn tượng khi trở thành MV có lượt xem cao thứ 4 toàn cầu tại thời điểm công chiếu với 181.755 lượt xem, chỉ đứng sau MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP (635.000 lượt), Ariana Grande với Thank u, next (829.000 lượt) và Kill This Love của BLACKPINK (979.000 lượt). Và cũng chỉ 16 tiếng sau khi phát hành, MV Sóng gió thống lĩnh top 1 thịnh hành trên YouTube của Việt Nam.