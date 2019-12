Giáng sinh vui vẻ

Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của những người theo đạo Thiên Chúa mà đã trở thành dịp để vui chơi của nhiều người, để những người thân yêu dành tặng nhau những món quà và lời chúc an lành.

Tay trong tay cùng ngân vang bài hát We wish you a Merry Christmas vừa rảo bước dưới các tuyến phố đang lấp lánh muôn ánh đèn, trên gương mặt các thành viên trong nhóm của Ngọc Ngân, cựu sinh viên Học viện Bưu chính viễn thông (cơ sở TP.HCM), ai cũng không giấu được niềm hạnh phúc trong đêm Giáng sinh. Ngân nói: “Thật ra không khí Giáng sinh đã về từ hơn cả tuần nay rồi, nhưng tụi mình quyết định đợi đến đúng đêm Giáng sinh để xuống phố và cùng cầu nguyện cho năm mới nhiều niềm vui. Mà phải đúng đêm Giáng sinh thì làm điều gì cùng nhau cũng thấy ý nghĩa. Tiếc là tụi em chưa đứa nào có người yêu (cười)”.