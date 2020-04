Giới trẻ Việt thích thú trào lưu 'vũ trụ trông thế nào vào ngày bạn ra đời'

Trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30, trên trang web của NASA có một mục vô cùng thú vị, đó chính là “What did Hubble see on your birthday?” - Theo nghĩa tiếng Việt là vào ngày sinh nhật của bạn, vũ trụ sẽ trông như thế nào?