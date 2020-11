Giúp tài xế lái xe an toàn

Hai sinh viên đồng thiết kế sản phẩm “Hệ thống trợ giúp lái xe an toàn” là Chu Thanh Tùng (Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) và Lương Nguyễn Song Hà (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM). Sản phẩm vừa đoạt giải nhất cuộc thi sáng tạo trẻ “Giao thông xanh”, do Thành đoàn phối hợp Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức.