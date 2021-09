Gõ cửa... trao túi an sinh

Ngoài lương thực thực phẩm, trong những túi an sinh mà tuổi trẻ Quảng Trị hưởng ứng lời hiệu triệu chương trình ' Triệu túi an sinh ' do Trung ương Đoàn chuyển tặng người dân còn có... thuốc chữa bệnh.