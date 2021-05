Hai cặp cán bộ trẻ ở Hà Tĩnh hoãn cưới để phòng dịch Covid-19

Quyết định hoãn cưới của các cặp đôi ở Hà Tĩnh trong thời điểm dịch Covid-19 ở nước ta đang có dấu hiệu bùng phát trở lại, nhận được sự thông cảm của họ hàng hai bên, bạn bè gần xa và được cộng đồng xã hội ghi nhận.

Nữ trung úy CSGT “hoãn cưới vì việc chung”

Chiều 28.4, trung úy Lê Thị Thủy Tiên (23 tuổi), cán bộ Đội CSGT - Trật tự, Công an TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bất ngờ thông báo việc hoãn tổ chức đám cưới trên trang Facebook cá nhân của mình.

Trung úy Tiên viết: “Gương mẫu đi đầu, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19, đại gia đình vợ chồng An Tiên xin phép được thông báo hoãn thời gian tổ chức tiệc cưới, dự định tổ chức vào ngày 1.5.2021 dương lịch (tức ngày 20.3 năm Tân Sửu). Kính mong nhận được sự thấu hiểu, thông cảm và yêu thương của tất cả mọi người… Xin phép được thông báo tới toàn thể quý vị thời gian tổ chức tiệc vui vào một ngày gần nhất”.

Ảnh cưới của vợ chồng trung úy CSGT Ảnh NVCC

Trung úy Tiên cho biết, dù đã cận ngày cưới của cô và chồng Lê Tiến An, song trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và vì việc chung, vì sức khỏe của cộng đồng nên hai vợ chồng quyết định hoãn đám cưới

“Bọn em đã gửi khoảng 1.000 thiệp mời, đã đặt cỗ và mọi thứ cho ngày trọng đại đã sẵn sàng. Nhưng hai vợ chồng nghĩ rằng lúc này việc quan trọng hơn là chung tay với toàn xã hội đẩy lùi dịch bệnh nên đã thống nhất đưa ra quyết định hoãn cưới. Quyết định của chúng em được mọi người ủng hộ, thông cảm”, trung úy Tiên nói.

Trung úy Tiên không những xinh đẹp mà còn có thành tích học tập đáng nể Ảnh NVCC

Trước khi được điều động về quê nhà công tác, chị Tiên là học viên lớp Quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt của Học viện Cảnh sát nhân dân. Lúc đang ngồi trên ghế nhà trường, Tiên từng vinh dự được tham gia các hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế tại Thái Lan, Trung Quốc

Cô còn được tham gia Hội nghị Bộ Tư lệnh Cảnh sát Đông Nam Á “ASEANAPOL” do Bộ Công an tổ chức vào năm 2019. Đặc biệt, chị Tiên là 1 trong 8 người tốt nghiệp loại xuất sắc khóa 2016 - 2020 của Học viện Cảnh sát nhân dân và được Bộ Công an thăng hàm vượt cấp lên trung úy.

Bí thư đoàn hoãn cưới để “gương mẫu đi đầu”

Theo kế hoạch, anh Nguyễn Xuân Sáng, Bí thư Đoàn phường Nam Hồng (TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và chị Nguyễn Thị Thủy (28 tuổi) sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 2.5 (tức ngày 21.3 Tân Sửu). Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cả hai quyết định hoãn làm đám cưới để “gương mẫu đi đầu”.

Anh Sáng chia sẻ: “Cũng như nhiều cặp đôi khác, việc đưa ra quyết định hoãn cưới là không hề dễ dàng vì thiệp mời đã phát hết, mâm cỗ cũng đã đặt xong. Nhưng là người cán bộ Đoàn, tôi muốn đi đầu, làm gương cho các bạn trẻ khác gác hết việc riêng để cùng với đất nước đẩy lùi dịch bệnh”.

Anh Sáng thông báo hoãn cưới trên trang Facebook cá nhân Ảnh NVCC

Theo anh Sáng, quyết định hoãn cưới được anh thông báo lên trang Facebook cá nhân. Sau quyết định hoãn cưới của vợ chồng anh, hai cặp bạn trẻ là đoàn viên thanh niên ở trên địa bàn cũng đã noi theo, quyết định tạm dừng ngày tổ chức đám cưới.

Ảnh cưới của vợ chồng cán bộ đoàn Ảnh NVCC