Hỗ trợ người lao động tìm việc làm mới trong dịch Covid-19

Công ty tư vấn tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao tại Việt Nam Navigos Search vừa công bố chiến dịch "Hỗ trợ sự nghiệp” cho người lao động trong thời điểm dịch Covid-19. Đây là một hoạt động hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn khi tìm kiếm công việc mới trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng ở nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng do đại dịch.

Được biết sau một tuần, chương trình hỗ trợ đã nhận được sự đăng ký từ hơn 1.200 ứng viên ở nhiều lĩnh vực ngành nghề. Trong đó, gần 50% hồ sơ thuộc nhóm ứng viên cấp trung, cụ thể là 27% đang giữ vị trí phó phòng/trưởng phòng, 19% là trưởng nhóm/giám sát. Ngoài ra, 35% hồ sơ là cấp bậc nhân viên có kinh nghiệm/chuyên viên, 9% là cấp bậc mới ra trường/dưới 2 năm kinh nghiệm, 5% là phó giám đốc/giám đốc và 3% thuộc ban điều hành.

Cũng theo dữ liệu sơ bộ trên, top 3 ngành đang có ứng viên tìm kiếm cơ hội việc làm trong thời điểm này là nhóm ngành sản xuất (26% gồm sản xuất điện/điện tử, máy móc, xây dựng…), ngành du lịch/khách sạn/nhà hàng (10%) và tài chính /bảo hiểm (6%). Đây cũng là top những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng giảm trong quý 1 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng được nhận định có nguồn cung lao động tăng và nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng mạnh sau đại dịch.

Chia sẻ về lý do thực hiện chương trình hỗ trợ này, bà Nguyễn Phương Mai cho biết: “Chúng tôi hiểu có không ít bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một cơ hội mới tại thời điểm này. Do đó, chúng tôi mong muốn đồng hành với ứng viên và doanh nghiệp để cùng nhau vượt qua những khó khăn từ ảnh hưởng của đại dịch. Hiện nhu cầu tuyển dụng cũng đã có những chuyển biến tích cực. Một số doanh nghiệp đã đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng để nhanh chóng phục hồi sản xuất và kinh doanh . Đây là một dấu hiệu tích cực cho nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam trong thời gian tới, đơn cử tại các ngành sản xuất dệt may, công nghiệp phụ trợ, điện/điện tử”.