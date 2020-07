Hơn 15.000 việc làm với những vị trí có mức lương 40 triệu đồng/tháng

Ông Lương Tiến Thành, Trưởng phòng nhân sự Công ty Best Man Power (Q.3, TP.HCM ), cho biết công ty ông đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.000 vị trí việc làm về lĩnh vực kế toán, tài vụ, hành chính, với mức lương từ 1.500 đến 5.000 USD/tháng. “Lý do cần tuyển gấp là vì do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 nên chúng tôi không thể tiếp nhận được nguồn nhân lực cũng như các nhân sự cao cấp ở nước ngoài, do các chuyến bay quốc tế không hoạt động”, ông Thành nói.