Khát vọng đầu năm: Xây dựng bản đồ ảnh hưởng ô nhiễm không khí

Có sản phẩm nghiên cứu “made in Việt Nam” Ảnh: NVCC Mong muốn lớn nhất của mình trong công việc ở năm mới là xin được giấy phép sản xuất cho máy bay phun thuốc trừ sâu không người lái do nhóm mình nghiên cứu. Trên cơ sở đó sẽ xin được giấy phép bay cho sản phẩm này để hoàn thiện quy trình cơ giới hóa cuối cùng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của Việt Nam bằng những sản phẩm “made in Việt Nam”. Tuy nhiên, để các nhà khoa học như mình có thể đưa những sản phẩm từ nghiên cứu ra thị trường thì cần được tạo điều kiện nhiều hơn nữa. Đầu tiên, cần phải có cơ chế, hành lang pháp lý tốt để sản phẩm nghiên cứu nhanh chóng được đưa ra thị trường. Nếu ngược lại, sản phẩm nghiên cứu sẽ mất nhiều thời gian, bị tụt hậu so với thế giới , mất tính cạnh tranh trên thị trường. Môi trường làm việc cũng rất quan trọng. Môi trường tốt sẽ giúp các nhà khoa học chuyên tâm cho việc làm nghiên cứu. Môi trường làm việc này phải đi kèm với tài chính, sự đầu tư. Hơn thế nữa, các nhà khoa học cần có thời gian và sự tin tưởng vì để tạo ra một sản phẩm từ nghiên cứu, không thể nhanh như việc kinh doanh trà sữa. PGS-TS VŨ NGỌC ÁNH ( Giảng viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) Hà Ánh - Lê Thanh (ghi)