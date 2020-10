Không dám học khối C vì… sợ không được đánh giá cao

Thủ khoa khối D, 26 điểm trong đó môn tiếng Anh đạt 10 điểm tuyệt đối, Trương Mỹ Trân (đang là sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) trao đổi với các học sinh về nguyên lý Pareto 80/20 (nguyên lý cho rằng 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra).

Thủ khoa Thế Tân bày tỏ quan điểm cá nhân: “Tôi thấy ba mẹ sẽ thường định hướng cho con em mình đi theo nhu cầu xã hội để dễ có việc làm ổn định trong tương lai. Nhà trường và các kỳ thi sẽ thiên về đánh giá năng lực, sẽ giúp các em sẽ biết mình đang ở đâu và cần phải học gì, làm gì tiếp theo trong quá trình học tập. Tôi mong các em nên tìm hiểu về sở thích vì chỉ các em mới biết rõ điều này. Cần phân biệt giữa cái mình “thích” và cái mình “muốn” vì chúng ta có thể muốn nhiều thứ nhưng sẽ thật sự thích điều gì đó khi chúng ta có cơ hội trải nghiệm hoặc tìm hiểu đủ về nó”.

Trả lời những câu hỏi thắc mắc của các học sinh, làm sao để học các môn văn, lịch sử, địa lý có điểm cao, mất căn bản nên học từ đâu, thủ khoa khối C Trịnh Thế Tân đã cho các em nhiều lời khuyên ý nghĩa.

Thầy cô, học sinh cùng hướng về miền Trung Ảnh Trường Duy

Trước âu lo của một học sinh, các em không biết nên học khối C hay không , vì sợ không được đánh giá cao, gia đình can ngăn, không ủng hộ học và thi khối C vì sợ sẽ thất nghiệp, ít cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Thủ khoa khối C Trịnh Thế Tân khẳng định: “Chỉ cần các em thật sự có đam mê, sống hết mình với đam mê, thật sự giỏi ở lĩnh vực mà mình chọn thì cái nghề sẽ tự tìm đến với mình”.