Kỹ sư trẻ gây 'sốt' với phần dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh gieo vần... lục bát

Yêu Truyện Kiều, dịch trong 3 giờ

Bạn trẻ là Huỳnh Minh Quân, 29 tuổi, cựu du học sinh ngành Điện - Điện tử tại Đại học Công nghệ Nanyan (NTU), hiện sống ở Singapore, công việc của anh là kỹ sư phần mềm tại một công ty.

Quân cho biết, trong thời gian rảnh vì Covid-19 , anh đã ngồi khoảng 3 giờ đồng hồ và ngẫu hứng dịch đoạn thơ đầu tiên trong Truyện Kiều , từ tiếng Việt sang tiếng Anh, đoạn từ “Trăm năm trong cõi người ta… tới Kiều càng sắc sảo mặn mà/ So bề tài sắc lại là phần hơn”. Đặc biệt, phần dịch này dù chuyển ngữ sang tiếng Anh nhưng vẫn giữ thể thơ truyền thống của Việt Nam là lục bát.

Toàn bộ phần dịch thơ của Quân:

Long time in human life,

Fate is so bad for nice people.

Go through such difficult,

I saw and had struggle feelings.

One's full, others' lacking,

Heaven, it keeps hating beauty.

On light, read history,

Popular love story for teens.

Years of Jiajing (Gia Tĩnh) The Ming,

Country's in peace, nothing special.

Vương was a rich uncle,

Normal man with normal mansion.

Quan is his youngest son,

Study to pass entrance paper.

Among his two sisters,

Kiều is a bit older than Vân.

Both girls are excellent,

Despite the difference in charm.

Thúy Vân looks pretty calm,

Full moon face with ma'am body,

With jade-like melody,

Snow white skin with curly cloud hair...

Kiều even looks unfair,

Kiều even looks unfair,
Thúy Vân cannot compare to Kiều...

Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

Trải qua một cuộc bể dâu

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Lạ gì bỉ sắc tư phong

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen

Cảo thơm lần giở trước đèn

Phong tình có lục còn truyền sử xanh

Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh

Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng

Có nhà viên ngoại họ Vương

Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung.

Một trai con thứ rốt lòng

Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia

Đầu lòng hai ả tố nga,

Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân

Mai cốt cách, tuyết tinh thần

Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười

Vân xem trang trọng khác vời

Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.

Hoa cười ngọc thốt đoan trang,

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.

Kiều càng sắc sảo, mặn mà,

So bề tài, sắc, lại là phần hơn.

Học chuyên lý, thuộc 300 câu Truyện Kiều

“Tôi vẫn tự thấy vốn từ vựng tiếng Anh của mình hạn chế nên khi dịch thơ sẽ dùng toàn từ đơn giản nhất”, kỹ sư trẻ 29 tuổi cho biết. Trong khi đó, với nhiều bạn trẻ, Quân cho hay, phần thơ dịch trên hay vì giản dị, truyền đạt được ý thơ Nguyễn Du và đặc biệt cho thấy một người trẻ rất quan tâm tới văn học nước nhà.

Huỳnh Minh Quân là cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM). Vốn là học sinh lớp chuyên lý, nhưng bạn trẻ cho hay anh rất thích đọc thơ, bình thơ.

“Thời tôi học THPT, tôi rất thích đọc thơ và bình thơ với các bạn trong lớp, Trường Phổ thông Năng khiếu cho tôi môi trường đọc rất nhiều. Tôi học thuộc tất cả các bài thơ đọc qua, để đố thơ với bạn trong trường, cho nên đọc nhiều nhớ nhiều. Dễ thuộc nhất dĩ nhiên là thơ lục bát, tôi đã đọc toàn văn Truyện Kiều 2 lần nhưng chỉ nhớ được tầm 300 câu. Yêu thích văn, thơ tôi thấy ứng dụng rất nhiều vào đời sống, như giúp mình nói chuyện hay hơn chẳng hạn”, Quân chia sẻ.

Không chỉ vậy, trong thời là học sinh phổ thông lẫn thời sinh viên ĐH, Quân có làm một số bài thơ, viết thơ về lớp, trường, anh cũng ấp ủ viết một tác phẩm về thời THPT “nhưng 10 năm rồi tôi không thể viết được một cái khởi đầu khiến mình hài lòng".

Tiến sĩ Jaipal Tuttle bên một cuốn Truyện Kiều Ảnh Thúy Hằng "Hiện tại, công việc của tôi đang là kỹ sư phần mềm, việc dịch thơ như Truyện Kiều, làm thơ hay sáng tác văn phụ thuộc nhiều vào cảm xúc, tôi sẽ làm khi có cảm hứng, và hiện tại chưa có kế hoạch, lịch trình”, kỹ sư đang làm việc tại Singapore cho hay.

Nhà nghiên cứu Truyện Kiều người Mỹ, tiến sĩ Jaipal Tuttle, ( tiến sĩ vật lý người Mỹ say mê nghiên cứu Truyện Kiều , Báo Thanh Niên từng đăng tải - PV) sau khi đọc phần dịch thơ sang tiếng Anh lục bát của Huỳnh Minh Quân đã thốt lên: “Bạn đó có phần dịch thơ rất tuyệt. Tôi hiểu rằng, để dịch được Truyện Kiều và vẫn giữ thể thơ lục bát thật sự là rất khó. Tôi rất hạnh phúc khi biết thêm một bạn trẻ yêu thích Truyện Kiều. Ở tuổi của bạn ấy, bạn ấy sẽ còn rất nhiều năm để học hỏi, nghiên cứu và biết đâu đấy, rất có thể một ngày bạn sẽ trở thành một chuyên gia thế giới về Truyện Kiều”.