Kỹ sư trẻ và những bài học từ Bác Hồ

Người đi “săn” giải thưởng Phạm Văn Trường giành nhiều thứ hạng cao trong các cuộc thi. Năm 2014, anh đoạt giải ba phần trắc nghiệm trực tuyến Sinh viên đồng hành cùng pháp luật do Ban Cán sự Đoàn, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Năm 2016, đoạt giải ba phần thi cá nhân Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng thời đại. Trường giành giải ba vòng 2, thi trắc nghiệm Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016. Năm 2017, anh giành giải nhất phần thi cá nhân Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Tầm nhìn xuyên thế kỷ. Cũng năm này, anh đoạt giải nhất cá nhân Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng soi đường. Năm 2019, anh giành giải nhất bảng C dành cho cán bộ, giảng viên , giáo viên, thanh niên trong cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đầu năm nay, anh đoạt giải nhì trong đêm chung kết cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Đảng Cộng sản VN do T.Ư Đoàn tổ chức. Anh Trường cho hay sự đam mê các cuộc thi ngấm trong máu, “tôi sẽ vẫn còn thi tiếp, nếu còn cơ hội. Tôi thấy mình trưởng thành, học hỏi được nhiều hơn sau mỗi cuộc thi, kết nối được với đông đảo bạn trẻ tài giỏi, cùng chí hướng”.