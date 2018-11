Làm 25 năm, thu nhập chưa tới 10 triệu đồng/tháng: Bạn cần tiền hay môi trường làm việc?

Tiền sẽ tạo động lực để cố gắng



Lê Hoàng Thiên Ân, 22 tuổi, sinh viên ngành quản lý công nghiệp, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cô đang thực tập trong một công ty tư nhân liên quan giáo dục tại quận Bình Thạnh. Định hướng của Ân sẽ xin việc trong các công ty tư nhân ở TP.HCM làm việc 1, 2 năm để tích lũy kinh nghiệm, sau đó về quê xin việc trong công ty nước ngoài ở các khu công nghiệp đang rất phát triển tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Những bạn trẻ chọn con đường như Ân không phải hiếm hoi trong thời buổi hôm nay. Họ không mặn mà công ty nhà nước tuy ổn định nhưng lương thấp, mà thay vào đó họ tự trang bị cho mình nhiều kỹ năng, CV (lý lịch) đẹp, trước khi xin việc tại bất cứ doanh nghiệp nào, tư nhân hay có đầu tư vốn nước ngoài.

Lê Hoàng Thiên Ân chia sẻ: “Việc thi tuyển vào các công ty nhà nước rất khó khăn, trong khi đó các chế độ lương, thưởng phải làm đúng quy trình, nguyên tắc, nếu ra trường như chúng tôi mức lương khởi điểm chỉ khoảng trên dưới 3 triệu đồng/tháng. Chi phí này không đủ để thuê nhà, ăn uống, xăng xe, điện thoại, giao lưu với bạn bè. Trong khi đó, bây giờ tôi đi thực tập, mỗi tháng đã được trả 5 triệu đồng”.

Thúy Hằng Bạn trẻ TP.HCM trong một workshop chia sẻ kỹ năng xin việc

Hoàng Quỳnh An, 25 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, từng làm freelancer cho các công ty quảng cáo, hiện thuộc bộ phận marketing cho tập đoàn mỹ phẩm lớn của Pháp, chia sẻ một lý do mà cô không chọn công ty nhà nước khi ra trường, đó là lương ở đó sẽ không cao bằng các công ty nước ngoài: “Bố tôi làm việc trong một công ty may mặc của nhà nước, ngày nào cũng đều đặn làm việc, lao động vất vả, bây giờ 30 năm làm việc, gần tới ngày về hưu nhưng lương chỉ có 7 triệu đồng/tháng”.

“Tôi nhìn thu nhập của bố tôi và nghĩ rằng mình sẽ không thể tự mua nhà riêng, cho các con đi du lịch và chăm sóc tốt cho gia đình của mình với thu nhập theo đúng quy định...”, An nói.

N.M.K, 27 tuổi, cựu nhân viên phòng truyền thông thuộc Bộ GD-ĐT, chia sẻ thẳng thắn lý do anh nghỉ việc để xin vào một công ty bất động sản, dù đây là công việc khiến ông bà, bố mẹ anh rất hãnh diện khi đi kể với mọi người: “Tôi tốt nghiệp ĐH, những tháng đầu tiên nhận lương hơn 2 triệu đồng. Dù ở bộ, tôi làm công việc rất nhàn, ăn mặc lịch sự, chế độ ổn định nhưng tôi còn vợ, con nhỏ, rất may nhà cửa đã có gia đình hai bên mua cho, nhưng với hơn 2 triệu đồng thì sống làm sao nổi?”.

Môi trường làm việc quan trọng hơn

Ở một góc độ khác, một số bạn trẻ cho biết, giữa tiền lương và môi trường làm việc , họ sẽ quan tâm môi trường làm việc trước tiên, vì lương có thể điều chỉnh được, còn môi trường khó mà có thể thay đổi trong một sớm một chiều.

Thù lao không thỏa đáng là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới chán việc Theo khảo sát do trang web về việc làm CV Library thực hiện vừa qua với 1.000 người cho thấy có 56% không hài lòng với công việc. Những lý do lớn nhất khiến người ta cảm thấy chán công việc hiện tại của mình là thù lao không thỏa đáng chiếm 38,9%; hai lý do còn lại là không có cơ hội phát triển (32,6%) và văn hóa nơi làm việc kém (30,8%). Chị Nguyễn Thị Thùy, 28 tuổi, kế toán một nhà hàng ăn uống trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP.HCM, nói: “Lương có thể điều chỉnh, mình làm thêm sẽ được thêm tiền, mình làm tốt có thể được thưởng, nhưng nếu môi trường làm việc muốn đổi thay thì còn là một hệ thống. Do đó, tôi sẽ ưu tiên những nơi nào môi trường làm việc văn minh, lịch sự, có cơ hội thăng tiến, dù nơi đó lương thấp hơn một chút so với chỗ khác”. Chị Nguyễn Thị Thùy, 28 tuổi, kế toán một nhà hàng ăn uống trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP.HCM, nói: “Lương có thể điều chỉnh, mình làm thêm sẽ được thêm tiền, mình làm tốt có thể được thưởng, nhưng nếu môi trường làm việc muốn đổi thay thì còn là một hệ thống. Do đó, tôi sẽ ưu tiên những nơi nào môi trường làm việc văn minh, lịch sự, có cơ hội thăng tiến, dù nơi đó lương thấp hơn một chút so với chỗ khác”.

Võ Trung Nghĩa, 21 tuổi, du học sinh ngành quảng cáo, Trường ĐH điện ảnh và truyền hình quốc gia Nga, cho rằng: “Nếu đặt trong thế so sánh, trước tiên tôi sẽ ưu tiên công ty có môi trường làm việc tốt hơn, sau đó sẽ xem xét lương ở công ty đó. Vì dù lương có cao đến đâu mà môi trường không phù hợp thì sớm muộn gì cũng xảy ra mâu thuẫn, và sẽ không làm lâu dài được, nên tôi thà chọn một môi trường phù hợp để thể hiện mình hơn là những công việc có lương cao...”.

Anh Hoàng Vũ, 24 tuổi, kỹ sư phần mềm, trú TP.HCM chia sẻ: “Tôi yêu thích việc nghiên cứu, chế tạo ra robot và những sản phẩm công nghệ thông minh. Mới ra trường tôi được nhận vào công ty nước ngoài với mức lương 10 triệu đồng/tháng, nhưng sau gần một năm làm việc, tôi thấy mình không yêu thích công việc hiện tại cũng như không tốt cho tương lai, tôi đổi một công việc mới lương chỉ có 8 triệu đồng/tháng. Tôi nhận ra được sự tàn khốc của cuộc sống khi tôi thất nghiệp lúc chuyển việc, tôi rất buồn. Do đó, tôi nghĩ rằng ai đi làm cũng cần đam mê, cần môi trường làm việc nhưng tiền quan trọng không kém. Nó sẽ cho mình cơ hội gắn bó với đam mê nhiều hơn…”.

* Còn theo bạn, bạn quan tâm tới tiền hay môi trường làm việc đầu tiên?