Lễ Vu lan: Người trẻ dành nhiều thời gian bên gia đình

Hành động, lòng thành chính là cốt lõi

Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Hành chính Quốc Gia, cho biết ngày lễ Vu lan báo hiếu xuất phát từ Phật giáo. Chữ Hiếu luôn được xem là một giá trị đạo đức quan trọng nhất của người Việt Nam. Lễ Vu lan ngày càng được mọi người quan tâm.

Trong thời đại ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là dịp để mọi người báo hiếu, biết ơn những người đã sinh thành ra mình, mà còn mở rộng hơn là biết ơn tổ tiên ông bà, những người giúp đỡ, tạo nên cuộc sống cho mình…

Cô Phạm Thị Thúy nói: “Việc đến chùa hay không tùy vào tín ngưỡng của mỗi người, với những người theo đạo Phật thì chùa là nơi sinh hoạt tâm linh, là nơi hướng thiện. Đến để được nghe các bậc sư tăng nói về giáo lý của Phật, ôn lại những giá trị cao đẹp của lễ Vu lan, chữ hiếu… chính vì lẽ đó đi chùa ngày lễ Vu lan đã trở thành truyền thống của họ, người ta cảm thấy đến đây được an ủi sẻ chia, đặc biệt là những người không may mất cha, mẹ thì càng cần đến. Với những người may mắn còn cha, mẹ thì vẫn đi chùa để họ trân trọng hơn những hạnh phúc mà mình đang có”.

Vị Tiến sĩ xã hội học này còn nhấn mạnh: “Hành động, lòng thành chính là cốt lõi quan trọng cuối cùng. Dù có đi chùa hay không, nhưng ở nhà có hành vi, cách cư xử trái với việc đặt chữ hiếu lên hàng đầu thì đi chùa ngày lễ Vu lan sẻ không còn giá trị. Cho nên đi chùa ngày lễ Vu lan là một động lực, cơ hội để cho ta hiểu sâu hơn về chữ hiếu, đồng thời nhắc nhở bản thân dù làm những việc tốt nhỏ bé thường nhật, nhưng mỗi ngày mình không quên thì ngày nào cũng là ngày Vu lan, báo hiếu”.