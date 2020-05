Mở hướng đi mới cho nghề truyền thống

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi từ đan thúng, rổ truyền thống sang thúng, rổ mini, chị Nguyễn Thị Thúy Nga (31 tuổi, ngụ ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, H.Lai Vung, Đồng Tháp) đã góp phần tìm đầu ra cho sản phẩm làng nghề truyền thống và gia đình có nguồn thu nhập gần 30 triệu đồng/tháng.

Sinh ra và lớn lên ở làng nghề làm thúng hơn 100 năm tuổi (ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh, H.Lấp Vò, Đồng Tháp) nên từ khi mới lên 10 tuổi, chị Nguyễn Thị Thúy Nga đã được mẹ dạy nghề. Đến lúc trưởng thành và lập gia đình, chị quyết tâm cùng chồng nối nghiệp mẹ, gìn giữ nghề đan truyền thống.

Chị Nga cho biết những năm gần đây, dụng cụ sinh hoạt bằng nhựa xuất hiện ngày càng phổ biến từ thành thị đến nông thôn, mẫu mã lại đa dạng, phong phú... nên đã thay thế dần vật dụng thủ công làm bằng tre, trúc. Từ đó, nghề đan thúng truyền thống ở ấp Vĩnh Lợi gặp nhiều khó khăn, thu nhập của người thợ ngày càng bấp bênh.

Trước thực tế đó, chị Nga mày mò chế tác những thúng, rổ... có kích thước thu nhỏ gấp nhiều lần so với thúng, rổ thông thường nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần giúp làng nghề vượt qua khó khăn.

Theo chị Nga, làm thúng mini phải qua nhiều khâu công phu hơn so với làm thúng to. Từ khâu đốn trúc về cưa, cắt nan, tách nan, chẻ nan; kéo nan; gầy; đan; đát; làm vành, bo vành… đến vô vành, nứt vành để hoàn thành cái thúng đều phải tỉ mỉ. “Thúng mini rất khó làm, mất nhiều thời gian và cần độ tỉ mỉ cao. Do cọng nan chẻ ra rất nhỏ nên khi đan dễ bị lọt tay. Khi đan còn phải vận dụng nhiều cách như: đan long thúng, đan long ba, đan bỏ góc để lận thúng cho tròn và đẹp... Khâu quan trọng để làm ra sản phẩm đẹp là các cọng nan phải đều và được chuốt thật bóng. Yếu tố quan trọng là người làm có kỹ thuật và phải kỹ tính”, chị Nga cho biết.

Hiện nay, mỗi tháng vợ chồng chị Nga làm ra khoảng 800 cái thúng, rổ... mini, giá dao động từ 30.000 - 40.000 đồng/cái, còn rổ mini 40.000 đồng/cái. Nhờ đó, chị có nguồn thu nhập trên dưới 30 triệu đồng/tháng. Sản phẩm chủ yếu cung cấp trong tỉnh Đồng Tháp và một số tỉnh miền Tây Nam bộ.