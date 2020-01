Mưa đá ngày mùng 1 tết: Người trẻ vừa ăn tết vừa nhặt đá rơi

Bà ngoại 100 tuổi lần đầu thấy tết mà mưa đá

Mưa đá tại xã Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc trưa mùng 1 tết Nguồn: Minh Hằng Bạn trẻ vừa ăn tết vừa "nhặt đá" Ảnh: Minh Hằng Thực tế, thời tiết bất thường trên không chỉ xảy ra ở Vĩnh Phúc. Từ tối 30 tết, tới sáng mùng 1 tết Canh Tý, nhiều đia phương ở miền Bắc đã có mưa rào, mưa đá , như Hà Nội, TP Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên), Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa)…

Trần Minh Hằng, 29 tuổi, sống ở xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc quay lại những video lúc 10 giờ sáng nay cho thấy mưa rào như mùa hè, đá rơi rào rào trên mái tôn, những viên đá nhặt được có kích thước đường kính chừng 4 cm. “Hai mươi mấy năm ở trên đời, lần đầu tiên mà thấy tết không giống tết mọi năm, mưa thì như mùa hè, lại còn mưa đá, mưa lớn. Các bà của tôi ngoài 70 tuổi cũng nói chưa năm nào mà tết lại có thời tiết khác thường như thế. Các cháu tôi sáng nay ùa ra nhặt đá rơi từ trên trời, mọi người trêu nhau mua bia hay pha cà phê là có cà phê đá uống”, Hằng chia sẻ.

Mưa đá ở Tuyên Quang, mỗi viên đá lớn hơn bao diêm nhặt được Ảnh Lan Phương Lê Anh Huy, 20 tuổi, sinh viên năm 4 Trường ĐH Y Thái Nguyên kể: “ 2 giờ chiều mùng 1 tết, TP Phổ Yên, Thái Nguyên lại có mưa đá. Trước đó, chiều 30 tết đá đã rơi rồi. 20 năm nay, lần đầu tiên em biết mưa đá như thế nào”. Tại Tuyên Quang, các bạn trẻ nhặt được những viên đá lớn, to hơn bao diêm.

Sân nhà chị Hương sau cơn mưa sáng mùng 1 tết Ảnh P.H

Đá rơi ở Vĩnh Phúc Ảnh Minh Hằng

Tại thành phố Hạ Long, tối 30 tết cho tới hết 13 giờ chiều mùng 1 tết đều có mưa lớn, gió to. “Tối 30 tết mất điện gần 1 giờ đồng hồ, rất may tới giao thừa đã có điện. Ngày tết mà có cảm giác như đang mùa bão tháng 7. Những kế hoạch đi chơi tết đều gác lại. Đường phố vắng tanh, muốn đi chúc tết nhà hàng xóm cũng khó”, chị Nguyễn Thu Hà, trú phố Bạch Đàn, TP.Hạ Long, Quảng Ninh kể.

Mưa đá ở Thất Khê, Lạng Sơn Ảnh Phương Lương Quảng cáo Trong khi đó, anh Phương Lương, sống ở thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định Lạng Sơn cũng cho biết ở Lạng Sơn có mưa đá từ chiều 30 tết, đá rơi trắng xoá cả sân. Còn tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, mưa lớn kèm mưa đá lại xảy ra vào sáng mùng 1 tết, nhiều vườn rau của người dân bị đá rơi dập nát. Chị Phạm Hương, 32 tuổi, làm việc tại công ty Toyota Cẩm Phả (Quảng Ninh), quê ở huyện Vũ Thư, Thái Bình cho biết từ chiều 30 tết tới chiều mùng 1 tết, có mưa đá và mưa lớn tầm tã, khoảng sân trước nhà chị ngập trong nước. “Bà ngoại tôi 100 tuổi nói chưa bao giờ đón một cái tết mà mưa lớn, mưa đá bất thường như thế này”, chị Hương nói.

Mưa đá ở Mai Pha (Lạng Sơn) Ảnh Hoa Ban

Mưa đá ở Thọ Xuân (Thanh Hoá) Ảnh: CTV

Mưa kèm đá ở Thọ Xuân (Thanh Hoá) Ảnh CTV

Mưa đá, cẩn trọng khi đi chơi tết

Anh Đặng Trần Trung, 31 tuổi, trú TP Hải Phòng, người theo dõi thời tiết, cựu nhân viên làm việc tại công ty TNHH Một thành viên thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) cho hay, tới 17 giờ chiều mùng 1 tết, Hải Phòng cũng lại mưa lớn trở lại. “Năm nay sẽ là một năm thời tiết nhiều biến động. Người trẻ nếu có đi du lịch , vui xuân những ngày tết này phải chú ý đặc biệt để đảm bảo an toàn, giữ sức khoẻ, mang khẩu trang, giữ ấm cơ thế, mang theo áo mưa”, anh Trung khuyên.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia (Tổng cục khí tượng thuỷ văn), đêm mùng 1 tết (25.1) khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trời rét đậm, riêng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trời rét. Từ ngày mùng 2 tới ngày mùng 5 tết, mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 24-27 độ C; Nghệ An và Hà Tĩnh 17-20 độ C; nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C.