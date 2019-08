Mỹ bắt giữ kẻ lạm dụng tình dục trẻ em khi du lịch tại Việt Nam

Vụ án của Christopher Edwin Day được đưa ra ánh sáng như một phần của Dự án Bảo vệ An toàn cho Trẻ em , một sáng kiến do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra vào tháng 5.2006 để đối phó với tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em ngày càng gia tăng. Được sự lãnh đạo của các Văn phòng Công tố Liên bang và Phòng Điều tra Lạm dụng và Khiêu dâm trẻ em, Dự án Bảo vệ An toàn cho Trẻ em tập hợp các nguồn lực của liên bang, bang và địa phương nhằm định vị, bắt giữ và truy tố những cá nhân lạm dụng tình dục trẻ em qua Internet cũng như xác định và giải cứu các nạn nhân. Đồng thời như một phần của Dự án Bảo vệ An toàn cho Trẻ em, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã phối hợp cùng các đối tác thực thi pháp luật quốc tế trên khắp thế giới để bắt giữ những cá nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm cực kỳ tàn ác này.