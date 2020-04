Năm anh bộ đội 'gây sốt' với ca khúc về dịch Covid – 19

Thiếu úy Cao Trung Nguyên hay còn gọi là Nguyên Jenda, mới đây đã “trình làng” ca khúc về dịch Covid – 19 với tựa đề Quân dân xung kích, đẩy lùi Covid với sự thể hiện của bộ 5 chú bộ đội.

Thức trắng đêm sáng tác

quan dan xung kich day lui covid

Tất cả 5 anh bộ đội đều đến từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, trong đó, ngoài thiếu úy Cao Trung Nguyên còn có 2 chiến sĩ là Hà Ri chơi organ và Trần Huy Khánh phụ trách guitar bass; sĩ quan chuyên nghiệp Nguyễn Lương Lâm Hải chơi guitar và hát chính là Nguyễn Minh Thân. Anh Minh Thân đã từng đi nghĩa vụ và hiện tại cũng rất muốn phục vụ lâu dài cho quân đội.

Thiếu úy Cao Trung Nguyên

“Những hình ảnh không ngại khó khăn, gian khổ của các lực lượng ở tuyến đầu phòng chống dịch bệnh đã thôi thúc mình cần phải làm điều gì đó để tuyên truyền, cổ động tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nói riêng, đồng bào cả nước nói chung để nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh”, thiếu úy Nguyên chia sẻ về lý do nảy ra ý tưởng sáng tác ca khúc này. Và với quyết tâm đó, Nguyên đã mất khoảng 3 ngày, 2 đêm, trong đó có 1 đêm gần như thức trắng để cho “ra lò” ca khúc nhiều ý nghĩa này.

Với tên bài hát Quân dân xung kích, đẩy lùi Covid, anh bộ đội trẻ muốn gửi gắm: “Chỉ cần quân, dân ta một lòng đẩy lùi dịch thì Covid – 19 sẽ sớm không còn trên nước ta nữa”.

Ca từ mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa

Bài hát được Nguyên viết với những ngôn ngữ mộc mạc, giản dị như văn phong hằng ngày mà anh chàng sử dụng. Thế nhưng, mỗi câu, mỗi đoạn đều mang rất nhiều thông điệp mà chàng thiếu úy trẻ muốn nhắn gửi.

Bài hát được chia làm 4 đoạn. Đoạn đầu: “Ta là người hiểu biết nên thôi không nghịch cùng Covid/ Ta đặt trọn niềm tin khi có quân đội mình xung kích/ Chẳng ngại chuyện nắng mưa…/ sáng trưa chiều, mọi người đã biết chưa, mấy ai hiểu?/ Ta nghe lời y tế bao nhiêu tuyên truyền hay thế/ Anh em mình khống chế không cho căn bệnh thành xu thế/ Cần thì mình cách ly (ứ ừ ư) không tránh được đâu đừng trách chi (Bởi vì)”.

Ở đoạn này, Nguyên chủ yếu ca ngợi những điều tốt đẹp, âm thầm cống hiến của các lực lượng trực tiếp trong công tác phòng, chống dịch bệnh..

Các thành viên đều nằm trong ban nhạc Bộ đội Khánh Hòa

Đoạn 2: ‘Một chút chúng ta lơ là/ Đừng nên vì một phút mất đi tất cả/ Dùng bao lời xin lỗi cũng chẳng thay đổi đâu/ Đừng nên gian dối vì cộng đồng mai sau”.

Đoạn này như một lời nhắc nhở, cảnh tỉnh mọi người đừng nên chủ quan. “Đã có các trường hợp không tuân thủ quy định và gây ra những điều đáng tiếc mà không ai muốn. Vậy nên hãy chấp hành thật nghiêm các quy định trước khi quá muộn vì một tương lai cộng đồng tươi đẹp hơn”, Nguyên gửi gắm.

Ban nhạc trong chương trình ghi hình Chúng tôi là chiến sĩ năm 2019

Đoạn 3: “Này Việt Nam ơi, cháu con Tiên rồng, ngại gì corona/ Thắng thua vinh quang đều nằm trong tay ta/ Đã trôi qua bao nhiêu đời/ Đinh Lý Trần Lê ơi! (cháu con, cháu con, để cháu con lo)/ Chiến tranh không sợ, ngại gì corona/ Vững tin nước nhà, Đảng và nhân dân ta/ Sợi tóc treo ngàn cân, vẫn còn thế trận toàn dân, đầy niềm tin/ Mỗi người là một chiến binh.../ Mỗi người là một chiến binh/ Mỗi gia đình là một pháo đài”

Đoạn này Nguyên muốn nhắc cho mọi người nhớ về ý chí kiên cường, về truyền thống yêu nước nồng nàn của người Việt Nam trải qua bao triều đại. Cho đến hôm nay, khó khăn trước mắt là dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp. “Nhưng cũng đừng quá lo ngại, dù có như thế nào, thì quân và dân ta chỉ cần đồng lòng, ắt việc gì cũng có thể làm được, kể cả việc đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi nước ta cũng không ngoại lệ”, Nguyên chia sẻ.

Rap về dịch Covid – 19

Đoạn cuối cùng là đoạn rap và do chính thiếu úy Nguyên thể hiện: “Cuộc vui qua rồi lại đến sinh mạng con người thì không có lần hai/ Cuộc sống lung linh như ngọn nến đừng để lỡ làng rồi mới biết là mình sai/ Lý do là đâu không cần phải bàn cãi, anh bên trái hay tôi bên phải, một khi đi rất khó quay trở lại đừng tham phút chốc mà đánh mất cả ngày mai/ Có bao giờ tự hỏi em đã làm gì cho Tổ quốc chưa?/ Thay vì ngồi trách móc khi họ vì em ngày đêm tần tảo nắng mưa/ Tất cả là vì em mà em đâu “care”, họ nói thì em đâu nghe/ Còn đâu là văn minh tuổi trẻ không lẽ bây giờ anh bảo “Hải quay xe”/ Lớn như bây giờ đây...thôi đừng chới trốn tìm nghe!/Bị sốt hay là bị ho ...ta gọi y tế liền nè/ Chúng tôi sẽ đi làm vì bạn (okay), bạn ở nhà vì chúng tôi/ Đừng để đến khi gặp hoạn nạn mới thấy giọt lệ hoen mi tràn đắng môi”.

Mỗi thành viên trong ban nhạc đều có thể chơi được nhiều nhạc cụ khác nhau

“Lớn như bây giờ đây, thôi đừng chơi trốn tìm” ám chỉ một số người còn chủ quan, thiếu thành khẩn, lẫn trốn cách ly dẫn đễn những sự việc mà chẳng ai muốn, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn liên lụy những người xung quanh, gia đình và cộng đồng. “Có bao giờ tự hỏi em đã làm gì cho Tổ quốc chưa, thay vì ngồi trách móc họ khi vì em tần tảo đêm ngày nắng mưa”, Nguyên muốn nhắc đến một số người chê trách về điều kiện ở khu vực cách ly chưa bảo đảm, một số người có những hành động, thái độ chưa đúng mực với các đồng chí thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận người dân về cách ly.

“Trong khi mọi lực lượng đã cố gắng hết khả năng có thể, và tôi đã chứng kiến một đồng chí ở cùng đơn vị đi phục vụ tiếp nhận công dân, từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm nhưng họ chẳng hề than nửa lời. Đồng thời có căn dặn một số nội dung cơ bản mà Bộ Y tế đã tuyên truyên đặc biệt là câu khẩu hiệu ý nghĩa: Chúng tôi đi làm vì bạn, xin bạn hãy ở nhà vì chúng ta”, Nguyên gửi gắm.

Ngoài ca khúc về dịch Covid – 19, trước đây Nguyên đã cho ra đời gần 30 ca khúc trong môi trường quân đội. Ngoài ra, gần đây Nguyên cũng có viết một số bài như You Are My Crush thể hiện cùng ca sĩ trẻ Quân AP và Yêu em dại khờ do Lou Hoàng thể hiện.