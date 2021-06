Nam sinh đạt điểm 'Khởi động' cao nhất Đường lên đỉnh Olympia bất ngờ tiết lộ thần tượng…

Hải An giành được vòng nguyệt quế với tổng điểm 410 Hải An là thí sinh trong cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Hải An đạt 150 điểm ở phần thi "Khởi động", xác lập kỷ lục của chương trình trong suốt 21 năm. Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, từ một dữ kiện duy nhất "Biển" và một ô hình ảnh được lật mở, nam sinh này đã giải đáp từ khóa cần tìm là "Rùa biển", giành thêm 80 điểm. Tại phần thi Tăng tốc, Hải An giành thêm 110 điểm và nhận thêm 70 điểm ở phần thi Về đích. Kết quả chung cuộc, Hải An giành được vòng nguyệt quế với tổng điểm 410. Đây cũng là số điểm cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 (tính đến trận thi tuần 3 tháng 3 quý III).