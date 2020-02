Nghỉ học vì Covid-19: 'Cười ra nước mắt' với chuyện học online của người trẻ

Quán cà phê nằm trên đường Yersin, Q.1, TP.HCM, trở nên nhộn nhịp khi về chiều vì nhiều người trẻ họp nhóm, tám chuyện với bạn bè. Có mặt tại đây, Phạm Trần Quang Huy, sinh viên Trường ĐH Văn Lang TP.HCM, đang chăm chú nghe từng bài giảng online của thầy giáo, chia sẻ: “Mình thích ra quán học online hơn vì không gian thoải mái giúp đầu óc suy nghĩ linh hoạt hơn, chứ ở nhà tù túng lắm”.

Quang Huy háo hức kể: “Đúng 7 giờ sáng tiếng báo hiệu của điện thoại vang lên đồng nghĩa với việc buổi học sắp bắt đầu. Khi máy tính mở lên, khuôn mặt giảng viên xuất hiện và nở nụ cười nói 'chào tụi em, chúc các em buổi sáng tốt lành', lúc này chỉ biết nói 'ồ, wow'. Sau đó thầy cô chờ các bạn khác ngủ dậy nữa mới bắt đầu buổi học. Tới đây thôi, mình cảm thấy hạnh phúc vì giáo viên hiểu được tâm lý của sinh viên tụi mình”.

Ngô Thị Quế, sinh viên Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM, cho biết học online rất vui vì không phải đến lớp học hằng ngày, hay đi giữa cái nắng chang chang của Sài Gòn. "Mấy ngày đầu học online vui lắm, vừa mở laptop lên là cười giỡn, khoảng vài phút sau lớp mới ổn định để học. Có một số bạn hay lên trễ, thầy cô phải chờ. Và mỗi lần như vậy, tụi bạn em diện 1.001 lý do như máy tính hư, cấu hình yếu...", Quế cho biết.

Ngủ nướng và tám chuyện

Nguyễn Thị Xuân May, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết trường May học video từ thầy cô gửi chứ không có trực tiếp. Mà mỗi lần May xem video bài giảng thì cơn buồn ngủ lại ập đến.

"Mắt cứ lim dim khi nghe giảng, nhưng khi chuyển sang lướt Facebook tám chuyện với mấy đứa bạn lại vui hẳn ra, mắt sáng như sao vậy á", Xuân May cho biết.

Còn Cao Ngọc Hồng Nhung, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết nghỉ một tuần thì vui lắm nhưng mà tới tuần thứ 3 thì “bớt” vui rồi. “Học thì ít, còn ngủ nướng thì thôi rồi. Hồi trước đi học thì ngủ từ 2 giờ sáng đến 7, 8 giờ sáng, bây giờ có đứa ngủ từ 4, 5 giờ sáng tới trưa trời trưa trật luôn...".