Nghĩa cử người trẻ tặng khẩu trang y tế phòng vi rút corona lan rộng

Cùng chung tay đóng góp giúp người dân phòng dịch

Nghĩa cử này đã lan tỏa những ngày qua và sẽ có thêm hàng chục ngàn khẩu trang được phát tặng trong thời gian tới.

Chiều 3.2, anh Đặng Minh Thảo, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết phong trào tặng khẩu trang y tế cho học sinh, người đi đường được các cấp bộ Đoàn tỉnh Quảng Ngãi triển khai đến tận Đoàn các thị trấn, xã, phường. Đến nay dù chưa thống kê đầy đủ, nhưng hầu như ngày nào việc làm ý nghĩa này cũng diễn ra.

Tiêu biểu như chiều 2.2, thanh niên xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi đã tỏa ra các ngã ba, ngã tư đường trong xã phát hàng ngàn khẩu trang y tế cho người dân. Kinh phí mua khẩu trang do Đoàn xã trích từ nguồn hoạt động hằng năm của đơn vị, đồng thời kêu gọi đoàn viên, hội viên, thanh niên đóng góp. Hay đoàn viên thanh niên TT.Châu Ổ, H.Bình Sơn vào đêm 2.2 đã ra các ngả đường chính để phát khẩu trang cho trẻ em và người đi đường.

Cùng với lực lượng thanh niên, những ngày qua, nhiều cá nhân, tổ chức ở tỉnh Quảng Ngãi cũng đã phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Sáng 3.2, đoàn viên, thanh niên Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Chi đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng tổ chức phát miễn phí hơn 1.500 khẩu trang y tế cho người dân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân khi đến khu vực đông người, đi phương tiện công cộng phải đeo khẩu trang đúng quy cách để phòng bệnh dịch.

Thượng úy Huỳnh Thanh Phong, Phó bí thư Đoàn Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết những ngày tiếp theo, tuổi trẻ các đơn vị trong lực lượng công an tỉnh sẽ tổ chức nhiều điểm cấp phát khẩu trang y tế cho người dân.

Cụ thể, chiều 3.2, Chi đoàn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp phát trên 1.000 khẩu trang cho người dân tại Bệnh viện Sản - Nhi. Sáng 4.2, Chi đoàn Phòng CSGT công an tỉnh phát trên 1.000 khẩu trang cho du khách tại chùa Chén Kiểu (H.Mỹ Xuyên). Ngày 6.2, tuổi trẻ Công an tỉnh Sóc Trăng và tuổi trẻ Thành đoàn TP.Sóc Trăng phát trên 10.000 khẩu trang cho du khách ở chùa Phật Học 2 (TP.Sóc Trăng). Toàn bộ kinh phí mua khẩu trang do cán bộ, đoàn viên lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng đóng góp.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng tặng khẩu trang cho người dân Ảnh: Trần Thanh Phong

“Hãy lấy một gói nếu bạn cần !”

Giữa “bão giá” khẩu trang thì vẫn lan tỏa những hành động đẹp như phát khẩu trang miễn phí của người trẻ. “Hãy lấy một gói nếu bạn cần!” là dòng chữ được dán ở nhà thuốc Hoàng Thuận tại P.1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Hành động đẹp này được nhiều người ủng hộ, đặc biệt là những bạn trẻ. Vương Mỹ Hoan, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho rằng: “Thời điểm này có một số cửa hàng nâng giá khẩu trang, nhưng bên cạnh đó cũng có những hành động đẹp thế này. Chấp nhận chịu thiệt thòi để mọi người cùng nhau giữ sức khỏe . Sự sẻ chia trong lúc này không những lan tỏa yêu thương giữa con người mà còn là tấm gương để người trẻ noi theo”.

Võ Minh Tân, sinh viên, Trường ĐH Y Dược TP.HCM, nói: “Phát khẩu trang miễn phí cũng xuất hiện ở nhiều nơi. Đó là cử chỉ mang tính nhân văn, giúp nhiều người giữa cơn “bão giá” khẩu trang hiện nay. Mình mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa những hành động đẹp như thế này”.